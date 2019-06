Torrent afea a España que solo escuche a la ONU cuando habla de otros países

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afeado este sábado a España que sólo escuche a Naciones Unidas cuando elabora informes o dicta resoluciones que atañen a terceros países y, en cambio, cuando se refiere a Cataluña, considere que "no es una voz autorizada".

Un informe de un grupo de trabajo de la ONU que se dio a conocer el pasado día 29 de mayo estima "arbitraria" la privación de libertad de los líderes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por lo que su abogado Ben Emmerson ha pedido a España que excarcele a sus clientes "de inmediato".

El Gobierno lamentó el informe, que consideró "especialmente grave" en un momento como éste, porque podría ser interpretado "como una interferencia en un proceso penal en marcha", e hizo un llamamiento a los responsables del escrito para que "refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos" y estén "alerta" ante los "intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos".

En un acto en Dosrius (Barcelona), Torrent ha criticado este sábado que "cuando Naciones Unidas dice que no se respetan los derechos y libertades en otros países, como Venezuela, España pone en valor esa resolución, pero cuando la resolución dice que no puede ser que haya nueve hombres y mujeres sentados en el banquillo de los acusados del Supremo, en prisión preventiva, entonces resulta que Naciones Unidas no es una voz autorizada".

"Hemos de escuchar siempre las resoluciones de Naciones Unidas, porque lo que hace (este organismo) es defender los derechos y las libertades fundamentales de todo el mundo", ha asegurado el presidente del parlamento catalán.