Torrent admite que hay discrepancias entre independentistas pero no son malas

El presidente del parlament catalán, Roger Torrent, ha admitido que existen "discrepancias" entre los partidos independentistas catalanes, pero ha dicho que eso "no tiene que ser malo" de cara a "avanzar para un objetivo político común".

"La riqueza del mundo independentista es que es plural, transversal, que engloba un conjunto de ideologías", ha señalado esta noche Torrent en el programa de La Sexta "El Objetivo".

Torrent ha conminado a los partidos secesionistas a no mirarse "de reojo" y a trabajar con "una estrategia compartida y un objetivo común" porque, ha dicho, "necesitamos mayorías para aprobar cuestiones que nos permiten gobernar".

A pesar de las discrepancias que haya entre ERC y JxCAT, Torrent asegura que es "evidente" que ambas formaciones comparten "objetivo político y mayoría parlamentaria" y que en ese sentido, "los pasos que demos deben ser efectivos y llevarnos a un lugar mejor que el anterior".

Ha afirmado que no tiene "reparos" en hablar de "desobediencia" y en dar "los pasos que hagan falta", siempre y cuando se den tres condicionantes: "que sean compartidos, que estén dentro de una estrategia y que sean efectivos".

Torrent realizaba estas declaraciones horas antes de se reúnan mañana lunes en Waterloo (Bélgica) Carles Puigdemont y el president Quim Torra, después de que el expresident de la Generalitat mantuviera este domingo una conversación telefónica con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el telón de fondo de la negociación presupuestaria.

Ha dicho que mañana asistirán junto a Torra a la reunión con Puigdemont miembros de Òminum y de la ANC, que no participará la CUP y que desconoce si acudirá algún representante de ERC, porque eso "es una cuestión del partido".

Sobre el apoyo del gobierno catalán al proyecto de presupuestos del Estado, ha destacado que para hacerlo efectivo sería necesario que se dieran dos premisas: "que sean unas cuentas sociales" y que el Gobierno central "haga movimientos claros para resolver el conflicto" catalán.

Para eso, ha asegurado que Torra, está pidiendo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "pasos concretos" y ha aprovechado para advertirle de que "cuanto más tardemos en dialogar, más tarde llegará la solución al conflicto".

Según Torrent el independentismo catalán es un "movimiento cívico democrático y pacífico", que está planteado desde la no violencia "y -ha afirmado- esto va a seguir siendo así", en alusión a las palabras del exdirector de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, Agustí Colomines, uno de los impulsores de la Crida Nacional per la República, que dijo que "si decides que no quieres" muertos, la independencia "tarda más".

Al hacer balance del 'procés', Torrent, llega a la conclusión de que las cosas se hicieron bien y que la DUI no cuajó porque el Estado español "está dispuesto a la máxima represión".

En cuanto a las críticas de los partidos soberanistas acerca de que el parlament está "cerrado" a otros asuntos ajenos al independentismo, ha negado esas acusaciones y ha defendido que la institución "trabaja mucho" y que se han celebrado 17 plenos ya en esta legislatura.

También ha declarado Torrent que habla con Puigdemont "cuando puede" a través "de los círculos de confianza" del expresident y que con Quim Torra mantiene "un dialogo político constante".