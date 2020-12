PP Torremolinos critica la contratación de una exdiputada socialista en un servicio "que huele a nepotismo"

La presidenta del PP de Torremolinos (Málaga) y portavoz municipal, Margarita del Cid, ha trasladado este martes en rueda de prensa la "preocupación e indignación" de la formación tras conocerse la contratación de una exdiputada socialista para un servicio municipal "cuestionable y que huele a nepotismo".

Así lo ha expuesto en rueda de prensa junto al secretario general del PP de Torremolinos, Ramón Alcaide, subrayando que a esta decisión, el Consistorio "acumula periodos medios de pago a proveedores que superan los 2.000 días", quiere reducir el sueldo a la plantilla y ha sufrido cortes en el suministro de luz por impagos", y ahora destinará más de 17.000 euros para una acreditación turística "medio inventada", ha reprochado.

La edil 'popular' se ha cuestionado "si estas son las prioridades del equipo de gobierno municipal con la que está cayendo", criticando que este equipo de gobierno "ha convertido a la ciudad en ejemplo de la peor política, la que se olvida de la gente", "y cada minuto que este decreto siga en vigor, aumenta la indecencia política en Torremolinos".

Del Cid ha recordado que "el 3 de diciembre se estableció la contratación, por importe de 14.700 euros más IVA, de un servicio para la acreditación 'Women Friendly Travel Destination', con el supuesto objetivo de garantizar a sus visitantes tranquilidad y seguridad durante su estancia, eliminando las barreras existentes para las viajeras". Una acreditación que, según la portavoz municipal del PP, el Ayuntamiento de Málaga habría obtenido de forma gratuita.

Por otro lado, ha señalado que "la empresa adjudicataria, creada hace un año, en diciembre de 2019, tiene como administradora única a la exdiputada socialista y exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Móstoles Mari Paz Martín Lozano, cuya trayectoria política ha estado ligada al PSOE durante años", ha dicho.

A esto, Del Cid ha establecido relaciones entre las empresas adjudicatarias y la exdiputada. "Si la empresa adjudicataria es Akanz Partners, la administradora única de la segunda empresa que concurre a esta oferta, Growbox Innovation, es declarada insolvente y, por su actividad en twitter, conocemos que ha llevado a cabo acciones junto a Mari Paz Martín Lozano; claramente existe relación entre la primera y la segunda, lo que resulta, como poco, sospechoso", ha manifestado.

"Llegados a este punto y sabiendo que la tercera empresa que concurre a la oferta, tal y como recoge el decreto, no tiene nada que ver con la naturaleza del contrato, nos preguntamos qué tiene que decir el alcalde de Torremolinos al respecto", ha expresado Del Cid, lamentando que utilice el dinero de los vecinos "para favorecer a los amigos de su partido".

La dirigente 'popular' ha advertido de que "este decreto es una vergüenza de principio a fin y nos tememos que sea sólo la punta del iceberg" ha alertado, anunciando que "desde el PP vamos a seguir investigando hasta las últimas consecuencias la relación de esta y otras empresas".

Al respecto, ha instado al regidor socialista a retirar el decreto y pedir perdón "a sus vecinos, que no reciben ayudas mientras su alcalde favorece a compañeros de partido", ha criticado. "Me pregunto si cuando Ortiz entra en las disputas del PSOE andaluz, para apoyar a uno y defenestrar a otras, este es el modelo que quiere imponer", ha apostillado Del Cid, alegando que "estos chanchullos entre los socialistas andaluces no son nada nuevo, pero tras 37 años de régimen socialista ya no nos engañan más", ha concluido.