Torrelavega muestra su apoyo al pueblo ucraniano y pide el cese de la guerra

Ucranianos residentes en el municipio piden que no se culpabilice a los ciudadanos rusos que viven en España: "Siempre hemos sido hermanos"

Decenas de torrelaveguenses y ucranianos residentes en el municipio se han sumado este sábado a la concentración convocada en el Bulevar Demetrio Herrero para mostrar el apoyo de la ciudad a Ucrania y reclamar el cese de la guerra.

En el acto han participado buena parte de los miembros de la Corporación municipal, encabezados por el alcalde, Javier López Estrada, que ha ensalzado la actitud de Ucrania ante la invasión rusa.

"Estáis dando una muestra de respeto, de valía, de resistencia, de querencia a vuestras libertades; estáis dando una lección", ha valorado López Estrada, que también se ha dirigido a los vecinos de Torrelavega mostrándose "tremendamente orgulloso" de su solidaridad, ya que muchos ciudadanos y empresas "se están volcando" con la ayuda humanitaria.

El regidor ha transmitido al pueblo ucraniano que vive en la ciudad que son "vecinos de Torrelavega" y tienen "todo el apoyo del resto de convecinos", "desde una pequeña ciudad, de una pequeña región, de un pequeño país que es el nuestro y el vuestro", ha expresado el alcalde.

"Esperamos que esto acabe pronto, suerte a todos", ha deseado, cerrando sus palabras con una expresión de ese país: "¡Slava Ukrayini!" (Gloria a Ucrania).

También han participado en la concentración miembros la comunidad ucraniana de Torrelavega, que visiblemente emocionados han agradecido la solidaridad que están recibiendo desde que comenzó la guerra. "Ucrania no está sola, millones de corazones están con ella, y en Torrelavega nos están animando y apoyando", han dicho.

Por eso han dado las gracias "a todas y cada una de las personas" que están haciendo donaciones, ofreciéndose a acoger a refugiados y trabajando como voluntarios para que la ayuda llegue a las víctimas de la guerra.

"Estamos aquí para decir que queremos paz en Ucrania, en nuestra tierra querida", han reiterado, primero en ucraniano y después en español, tres portavoces han tomado la palabra, para entre lágrimas expresar su dolor "viendo que nuestras familias y amigos están sufriendo, están muriendo niños, ancianos... Es difícil creer que en el siglo XXI éste ocurriendo este horror".

En sus intervenciones han insistido en pedir respeto y que no se culpabilice a los ciudadanos rusos que viven en España de la agresión a Ucrania. "En Torrelavega vivimos gentes de muchos países diferentes: ucranianos, rusos, moldavos, rumanos... Nuestros hijos han nacido y crecido aquí y siempre hemos sido hermanos y queremos que siga así". Los niños, han subrayado, "no tienen que pagar por la culpa de nuestros políticos", y han insistido de nuevo en el mismo mensaje: "No queremos odio, somos todos hermanos, queremos paz".