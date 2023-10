Torrelavega celebra el Salón del Motor del 6 al 8 de octubre con unos 800 vehículos de ocasión

Habrá 13 expositores de concesionarios, además de hinchables, food trucks y meriendas solidarias a favor de Cáritas

La novena edición del Salón del Motor de Torrelavega se celebrará desde este viernes 6 y hasta el domingo 8 de octubre con trece expositores de concesionarios y compraventas y cerca de 800 vehículos de ocasión una treintena de marcas, entre coches, motos y furgonetas.

En el Salón del Motor se van a poder encontrar vehículos usados, seminuevos, de kilómetro cero y de cortesía con "muy pocos kilómetros", de todas las motorizaciones, combustibles, híbridos y eléctricos, a la venta con condiciones ventajosas disponibles exclusivamente durante los tres días de celebración del evento.

Esta edición, que se inaugura el viernes a las 11.00 horas en el exterior del Mercado Nacional de Ganados, es la "más ambiciosa" del único Salón del Vehículo de Ocasión que se celebra en Cantabria.

Y es que la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria (Asecove) ha organizado esta edición apostando por un formato "familiar y solidario", por lo que, como novedad, los asistentes encontrarán hinchables, food trucks y una merienda solidaria a favor de Cáritas el sábado y el domingo.

Además, se sortearán dos vales de 2.500 euros entre las ventas de coches formalizadas durante la feria y otro vale de 750 euros entre las ventas de motos.

Así lo ha destacado la presidenta de la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria (Asecove), Natalia de los Arcos, que ha presentado este miércoles en rueda de prensa el evento junto a la Concejala de Comercio de Torrelavega, Cristina García Viñas.

La presidenta de Asecove ha destacado que la asociación representa al 100% de las empresas concesionarias de vehículos en la Comunidad. Precisamente por ello, "porque somos empresas, sabemos que ésta es una cita que esperan cada año muchos autónomos y pymes que necesitan actualizar sus vehículos y saben que se abre para ellos durante tres días la posibilidad de encontrar un amplio stock de furgonetas y vehículos comerciales ligeros a precios únicos", ha afirmado.

A ellos se suman "muchos jóvenes con la ilusión de acceder al que será su primer vehículo". Para ello, van a contar con cerca de medio centenar de profesionales que les podrán asesorar sobre la mejor opción para sus necesidades.

EL SECTOR EN CANTABRIA

Este Salón es también, según De los Arcos, "una muestra más de la unidad y la coordinación de un sector estratégico para la economía de la comunidad" como el del automóvil, que factura cada año 360 millones de euros y sostiene 1.600 puestos de trabajo.

En este sentido, ha señalado que, en un año que "está siendo complicado para todos los sectores", las ventas han crecido un 13%, si bien aún no alcanzan los datos prepandemia. "Antes se vendían 12.000 y ahora se venden 8.000 coches", ha dicho la presidenta del colectivo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De ellos, es pequeño el porcentaje que corresponde a vehículo eléctrico, pues no llega al 8% en Cantabria, mientras la media europea es de 20% y la española de cerca del 11%. A juicio de De los Arcos, "mientras no haya una solución de infraestructuras razonables no habrá una venta razonable" de este tipo de vehículos.

La presidenta de Asecove también ha apostado por medidas que fomenten la renovación del parque de vehículos en Cantabria, que con una media de 14 años se encuentra "más envejecido" que el del conjunto de España.