De la Torre ve adecuado y respalda la decisión de Losada (Cs) de destituir a Paradas Romero tras su condena

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha respaldado la decisión de la portavoz municipal de Ciudadanos y concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada, de destituir como gerente de la empresa municipal Málaga, Deportes y Eventos a José Luis Paradas, tras la condena al pago de una multa por tres delitos leves de coacciones al edil no adscrito Juan Cassá, ex de la formación naranja.

De la Torre, en una entrevista en Canal Málaga Televisión, recogida por Europa Press, ha insistido, tras agradecer el trabajo y esfuerzo de Paradas Romero, en que respalda lo dicho por Losada.

"Aunque sea recurrible la sentencia, quiero recordar que declara como hechos probados lo que podíamos llamar coacciones en relación con las llamadas a horas intempestivas, etcétera", ha dicho De la Torre, volviendo a insistir en que le parece "adecuada" la decisión de Losada, por lo que "tiene mi respaldo en esta materia".

La portavoz de Ciudadanos y concejala de Deportes en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, anunció el pasado sábado que se iba a activar el procedimiento para la destitución del actual gerente de la empresa municipal Málaga, Deportes y Eventos de su cargo al no presentar su renuncia voluntaria tras conocerse su condena.

Cuestionado, por otro lado, por el acuerdo de estabilidad firmado con el edil no adscrito Juan Cassá y las críticas al respecto de la oposición, ha dicho que "muchas veces, parece que se tiene la obligación de criticar todo lo que se haga".

Así, De la Torre ha vuelto a defender este acuerdo, insistiendo en la importancia de la estabilidad, seguridad jurídica y el dinamismo para el progreso de la ciudad. "La oposición en el fondo, y no lo dirán públicamente, reconocerá que es bueno para la ciudad", ha sostenido.

FUTURO

De la Torre también se ha pronunciado sobre el futuro y el volver a presentarse a las elecciones municipales pero ha aludido a que está en el ahora. "Estamos en principio de octubre de 2021. Yo estoy en el presente, hay tantas cosas en el presente que resolver, impulsar, que ayudar a que Málaga siga avanzando...", ha agregado, citando, entre otros, la Expo 2027, el eje litoral o la posibilidad de ser capital europea de la innovación.

"Estoy en esto, estoy en el presente; ya llegará el futuro y veremos cómo enfocar el futuro pero ahora estoy en lo que estoy", ha reiterado el regidor 'popular'.

PANDEMIA

Por otro lado, De la Torre se ha referido a la pandemia, y ha recordado que Málaga no logró bajar a nivel 0 la anterior semana debido a su incidencia. Al respecto, ha dicho que lo vivió "con normalidad", ya que, pese a que el distrito sanitario estaba por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas la capital estaba ligeramente por encima.

Ha incidido, no obstante, en que la bajada de contagios es importante porque influye en la salud. "Se trata de proteger" a las personas, ha dicho el alcalde, volviendo a reiterar la importancia de la vacunación y animando a aquellos que no lo han hecho a que lo hagan porque es "esencial. Es protegerte a ti y a los de tu entorno; luego tendrá incidencia en la economía pero lo primero es la salud".

En este punto, ha abogado, por tanto, por la vacunación y también por la prudencia de todos, recordando seguir la normativa frente al COVID.

En relación con la situación actual de la pandemia, "creo que estamos bien, desde el punto de vista de que yo no veo una sexta ola a la vista", ya que ve "estabilización y bajada". Es más, ha destacado que, prácticamente, "tenemos los mejores números sanitarios de Europa, francamente buenos, algún país hay algo mejor que nosotros, pero los grandes países europeos tienen incidencia más alta que la nuestra".

Por otro lado, se ha referido a que se trabaja en protocolos de seguridad de cara, entre otros, a diversos eventos como las salidas procesionales. Al respecto, se ha mostrado convencido de que se podrán llevar a cabo, "que todo estará bien", eso sí, procurando, "cumplir normas de cierta prudencia que tenemos que tener".

No obstante, en alusión concreta a las salidas de procesiones ha incidido en que hay que ver cómo evolucionan los números, pero "si siguen siendo números interesantes, que bajen más todavía de lo que ya estamos, creo que no debe haber mucha limitación". "Lo que digan en ese sentido, las autoridades sanitarias", ha apostillado.

Ha recordado, de igual modo, que las citas deportivas al aire libre han recuperado todo el aforo, por lo que "creo que es un tema que mandando mensajes de no ir todos, de ser un poco prudentes en el número, se podrá funcionar".

Sobre la celebración de botellones, como se sucede en diversas ciudades españolas y si podría producirse en Málaga, De la Torre ha dicho que "no estamos muy mal en esta materia, me gustaría estar mejor, pero no creo que seamos de las ciudades más afectadas por este tema; nuestra gente joven, en general, es más prudente, parece, que en otros sitios".

No obstante, ha dicho que este tema le preocupa por varios aspectos, como es la salud de los jóvenes, abogando por "ser prudente, nunca perder el control, beber moderadamente... se puede ser feliz sin tomar alcohol o tomando muy poquito"; y también por el efecto que en la convivencia en la ciudad puede tener: "Cuando bebes, a lo mejor, un poco más de lo debido no te das cuenta de que tu conversación eleva el tono, y lo malo, es que el otro para ser oído eleva el tono y se crea un círculo vicioso negativo".

A su juicio, "hay que procurar convivir todos". Sobre el ruido, y tras la reciente sentencia que será recurrida al entender que no se ha tenido en cuenta toda la gestión municipal, De la Torre ha abogado por el diálogo entre empresarios y vecinos para ver las medidas que se pueden llevar a cabo para que las cosas sean "compatibles". "Es un reto importante y la clave es la educación", ha dicho, además de una estrategia de distribución de los espacios de ocio.

PROYECTOS

Por otro lado, De la Torre se ha referido al proyecto de semipeatonalización de calle Carretería, cuya primera fase de las obras han comenzado este lunes. Así, ha incidido en que se trata de "crear un espacio más cómodo, siempre defendiendo el peatón, de que no haya riesgos, donde el transito sea seguro", aludiendo a los "espacios humanizados".

"Es una obra interesante, que dentro de las dificultades que ha tenido para consensuarla bien, va a quedar, francamente, mejor de lo que está", ha valorado, añadiendo, de igual modo, que se hace por fases y partes para poder hacer compatible, entre otros, la vida de los establecimientos comerciales con las obras.

Por último, se ha referido al hotel Torre del Puerto, recordado que "tenemos que buscar la formula en que las opiniones jurídicas de Urbanismo y el Puerto se puedan hacer compatibles para que no haya situación de bloqueo y pueda seguir avanzando", recordando que es el conejo de ministros el que debe autorizar el uso hotelero.

"Creemos que no hay ninguna afectación al centro histórico frente la opinión del Ministerio de Cultura", ha señalado, volviendo a reiterar que, a su juicio, tiene "más ventajas que inconvenientes" y esperando que el proyecto vuelva a tener "el consenso" que tuvo al principio, respetando opiniones.