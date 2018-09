Torra y Torrent participan mañana en conmemoración de concentración del 20S

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el del Parlament, Roger Torrent, participarán mañana en el acto de conmemoración del primer aniversario de la manifestación del 20 de septiembre del año pasado frente al Departamento de Economía de la Generalitat.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han organizado para mañana el acto "Hi vam ser i hi tornarem a ser" (Estuvimos allí y volveremos a estar) en el cruce de Gran Via y Rambla Catalunya, en Barcelona.

Es el punto donde el pasado 20 de septiembre se celebró una manifestación convocada por las mismas entidades para protestar por el registro policial en el Departamento de Economía previo al referéndum unilateral del 1 de octubre.

Esta movilización fue uno de los principales argumentos que esgrimió la justicia para decretar prisión preventiva para el entonces líder de la ANC y hoy diputado en el Parlament, Jordi Sànchez, y el aún presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

Fuentes del entorno de Torra han indicado a Efe que el presidente catalán acudirá mañana a la concentración para recordar "la valentía, el coraje y el liderazgo pacífico y democrático" de Cuixart y Sànchez al organizar una concentración contra unos registros policiales que fueron "una agresión a la democracia y las instituciones catalanas".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, también ha anunciado que acudirá al acto, al igual que los principales dirigentes de las fuerzas independentistas.