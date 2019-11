Torra 'torpedea' el acuerdo PSOE-ERC para la investidura de Sánchez

Quim Torra ha anunciado este jueves que los diputados de JxCat no van a facilitar la investidura de Pedro Sánchez si no se constituye una mesa de negociación para abordar la autodeterminación de Cataluña: "En estos momentos es evidente que votaría que 'no'; estamos en la situación de hace cuatro meses y nosotros (JxCat) ya votamos que 'no'", ha afirmado Torra en una entrevista en Rac1 sobre la investidura de Pedro Sánchez.

No solo ha proclamado la orientación del voto de su grupo, sino que además ha hecho referencia a ERC, sobre el que ha afirmado que si fuera militante el próximo lunes votaría por no dar apoyo a Sánchez, "si no hay previamente esta mesa de negociación política", en la que se pueda hablar de autodeterminación.

El presidente catalán ha remarcado que "no se puede imaginar" que alguno de los 23 diputados electos independentistas el pasado 10 de noviembre (ERC, JxCat y CUP) "no haga honor" de los "compromisos ante sus electores" y a los "documentos suscritos".

En concreto, se ha referido al documento de la Llotja de Mar firmado el pasado 25 octubre en Barcelona por fuerzas catalanas, vascas, gallegas, valencianas y baleares a favor del derecho a la autodeterminación y la amnistía de los políticos presos, y al aprobado cinco días después en la denominada Asamblea de Cargos Electos, que va "en la misma dirección".

En cambio, sobre el acuerdo de Pedralbes con el PSOE de hace casi un año -20 de diciembre de 2018-, cuyo espíritu pidió recuperar esta semana el vicepresidente del Govern y coordinador de ERC, Pere Aragonès, Torra ha remarcado que, visto todo lo que sucedió después, acabó siendo solo una "foto".

Y ahora ya "no estamos en los tiempos de Pedralbes, cuando estaba pendiente la sentencia" del "procés", ha recalcado. En el contexto actual, y ante la próxima investidura, Torra ha pedido que haya una mesa de negociación con "garantías" de que se llevará a cabo, de que habrá un relator y de que tendrá también "contenido".

Así, debe quedar claro que el independentismo acudirá a esta mesa de negociación a plantear que su propuesta es "autodeterminación y libertad de los presos políticos", porque, si no es así, ya "no tiene ningún sentido" constituirla, ha subrayado. El presidente de la Generalitat ha remarcado que su apuesta para solucionar el conflicto catalán es "un referéndum acordado e internacionalmente validado", mientras que ha animado al Estado a plantear en la mesa su propuesta.

Por otro lado, preguntado por la identificación del coche de una de sus hijas en el dispositivo policial para evitar un intento de cortar la línea del AVE en Bàscara (Girona), Torra se ha escudado en la privacidad de sus descendientes para no valorar esta información y se ha limitado a decir que está "orgulloso" de su familia.