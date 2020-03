Torra tacha de "falta de respeto" que no se publique el nuevo decreto del Gobierno

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha tachado de "falta de respeto para toda la ciudadanía" que a las 20.30 horas de este domingo aún no se haya publicado el decreto del Gobierno para endurecer las medidas de confinamiento que limita las actividades no esenciales para frenar el contagio del coronavirus.

"Le he dado todo el apoyo y me he comprometido a aplicarlo estrictamente. Pero esto no puede ser", ha reprochado Torra en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Torra ha reclamado al Gobierno este domingo --en la conferencia del presidente Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos-- un plan de medidas económicas y sociales "que dé seguridad y confianza a trabajadores, empresas y autónomos", y un plan de recuperación que garantice la salida a la crisis.