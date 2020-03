Torra reprocha a Carrizosa que le llame 'okupa' y que Torrent no le reprenda en el pleno

El presidente del Govern, Quim Torra, ha lamentado este miércoles que el presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, le haya llamado 'okupa' en el pleno, y que el presidente de la Cámara, Roger Torrent no le haya reprendido por ello.

"Lamento que en esta Cámara se insulte impunemente, lo lamento mucho, y que usted no proteste", ha dicho Torra en referencia a Torrent tras una intervención de Carrizosa en la que éste le ha dicho que está de 'okupa' de su cargo, porque considera que no puede ser presidente de la Generalitat, si ya no es diputado del Parlament.

En la sesión de control del pleno, Torra se ha negado a responder a Carrizosa, porque considera que le ha insultado y porque no le ha hecho ninguna pregunta directa: "No se me ha preguntado nada, ha sido un mitin".

Carrizosa ha dicho que ésta ha sido una "sesión de control 'fake' que hace un señor que no es presidente de la Generalitat, porque no es diputado, pero está amparado por Torrent", y ha tildado de chantaje intolerable que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se siente con él en la mesa de diálogo.

El dirigente naranja ha cargado contra Torra después de que haya criticado la Junta Electoral Central (JEC) y que uno de sus miembros militara en el PP y que otro fuera asesor de Cs, ante lo que Carrizosa ha asegurado que el Govern tiene a sueldo a uno de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona: "No nos pueden dar lecciones de democracia".

Carrizosa le ha llamado 'okupa' aprovechando el debate abierto por el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, que ha preguntado a Torra qué haría si le 'okuparan' su domicilio particular, para criticar el nuevo decreto ley de mejora del acceso a la vivienda.

Torra ha replicado que él es un particular y no un gran tenedor de vivienda --el decreto hace un tratamiento diferenciado de ambos casos--, tras lo que Fernández ha sostenido que esta normativa deja desprotegido y sin soluciones al propietario ante una 'okupación'.

El dirigente popular ha pedido a Torra pensar en las familias que llevan años en listas de espera para acceder a una vivienda social y que ven que otras que han 'okupado' acceden antes: "Piense en familias en esa situación y derogue el decreto", ante lo que Torra ha dicho que lo que quieren es que prevalga la justicia social.

VIOLENCIA MACHISTA

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha preguntado a Torra si cree que el Govern está haciendo todos los esfuerzos necesarios para combatir la violencia machista, porque considera que el Ejecutivo catalán no está tratando este asunto "como una prioridad".

Torra ha destacado que los Presupuestos catalanes de 2020 que está tramitando el Parlament incorporan por primera vez la perspectiva de género en sus partidas, y ha señalado que reforzarán la red de víctimas y abrirán 15 pisos puente nuevos, entre otras medidas.

A pocos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Torra ha pedido hacer el "ejercicio sincero de decir que las mujeres continúan sufriendo discriminación y desigualdad", e Iceta ha reclamado que el Govern demuestre con hechos y recursos que la lucha contra la violencia machista es una prioridad