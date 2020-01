Torra replica a Rufián que no prevé pactar con partidos no independentistas

El presidente catalán, Quim Torra, ha replicado este miércoles a un polémico tuit del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a quien ha asegurado que no se plantea "nunca" pactar la Presidencia de la Generalitat "con nadie que no sea un partido independentista".

Este martes, después de que JxCat, Cs y PPC sumaran sus votos en la Mesa del Parlament para sacar adelante la tramitación de los presupuestos de la cámara catalana, sin un acuerdo con ERC, Rufián publicó un tuit dirigido a los socios de los republicanos en el Govern.

"Desde el respeto al espacio convergente y a su debate interno, habiendo pactado ya la Diputación de Barcelona con el PSC y los presupuestos del Parlament con el PP y con Cs... llegado el momento, ¿con quién pactarán la Presidencia de la Generalitat?", se preguntó Rufián.

Torra ha reprochado a Rufián que defina a JxCat como "espacio convergente" porque eso es "situarse en escenarios un poco antiguos": "Yo no he sido nunca de Convergència", ha señalado en declaraciones a Ràdio 4.

"El señor Rufián hace muchos tuits, unos más afortunados y otros no tanto", ha dejado caer el presidente de la Generalitat antes de subrayar que no entra en sus planes formar un Govern con fuerzas que no sean independentistas.

"Si estoy diciendo que quiero la fuerza de la unidad independentista para ir más fuertes a Madrid, ¿cómo quiere que yo me plantee nunca pactar con nadie que no sea un partido independentista? Yo no, he sido muy coherente, soy presidente porque me votaron JxCat y ERC, con la abstención de la CUP. Otros no lo pueden decir", ha zanjado.