Torra reclama extender al Estado el sistema catalán de recuento de muertos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado este jueves que se extienda a toda España el nuevo sistema del Govern para contabilizar los muertos por coronavirus, al tiempo que ha reprochado al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que no informe sobre sus pactos para la "reconstrucción".

En una rueda de prensa telemática solo para medios internacionales, Torra ha criticado de nuevo la gestión del Gobierno ante la crisis del coronavirus, que ha señalado como única preocupación del Govern en este momento, aparcando el calendario electoral.

Si bien Torra anunció el 29 de enero, antes de que estallara la crisis del coronavirus, que pondría fecha a las elecciones catalanas después de aprobar los presupuestos de la Generalitat, que se votarán el 24 de abril, este jueves ha admitido que, con todo lo ocurrido y en medio de la pandemia, "ni se ha planteado" esta cuestión.

"Nadie entendería ahora que hubieran elecciones o que se pusiera una fecha," porque hay que "focalizar todos los esfuerzos en esta gravísima situación" de la COVID-19, ha afirmado.

Para tener una "visión global" y en aras de la "transparencia", Torra ha defendido el nuevo sistema de recuento de fallecidos en Cataluña, que ha elevado las víctimas desde el principio de la pandemia a 7.097 casos al añadir los datos de las empresas funerarias, con fallecidos en residencias y domicilios.

"Los ciudadanos deben saber lo que está pasando", ha afirmado el presidente catalán.

Torra ha instado al resto de comunidades autónomas y al Estado a aplicar el mismo sistema, que incluso ha considerado que deberían usar otros países y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No obstante, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha incidido este jueves en el Congreso de los Diputados en que, cuando se contabilizan los casos de coronavirus, hay que atenerse a los criterios comunes de los protocolos internacionales y europeos y ha advertido de que no se puede hacer de otra manera.

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha señalado en TV3 que "es compatible" que la Generalitat efectúe este recuento más amplio con que, en paralelo, siga aportando al Ministerio de Sanidad el cómputo de muertos como ha hecho desde el inicio de la pandemia, según los criterios que marca la OMS, que cree que son más exigentes.

El recuento de fallecidos supone una disensión más entre el Gobierno y la Generalitat desde el inicio de esta pandemia, que Torra ha lamentado que tenga que afrontar con las competencias "recentralizadas" por un Ejecutivo de Pedro Sánchez que, ha denunciado, actúa "a golpe de decreto".

En este sentido, ha reprochado a Sánchez que anuncie públicamente sus decisiones el sábado y las comunique a los presidentes autonómicos el domingo "sin permitir el diálogo".

También ha lamentado no saber "nada" de los acuerdos para la "reconstrucción" que trata de lograr Pedro Sánchez: "No me han enviado nada, ningún papel, excepto un titular de prensa; así no se trabajan las cosas", se ha quejado.

No obstante, el presidente catalán ha asegurado que estará "al lado" del Gobierno si adopta medidas como el ingreso mínimo vital, que ha celebrado pese a que llegue "tarde".

Sin olvidar la reivindicación de la independencia, Torra ha sugerido que con una Cataluña independiente podría haber afrontado mejor la crisis del coronavirus.

"Los estados pequeños y los más descentralizados son los que han dado las mejores respuestas y nosotros hemos tenido un proceso de recentralización y no somos un Estado", ha enfatizado.

Pese a las quejas sobre la actuación del Gobierno, el presidente catalán ha hecho autocrítica al asegurar que el sistema sociosanitario catalán -las residencias de ancianos- no estaba preparado: "Hay que tomar lecciones para el futuro", ha señalado. EFE