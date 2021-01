Torra y Puigdemont apoyan al conseller Solé tras inhabilitación:"Es barbarie"

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha afirmado este jueves que la inhabilitación del conseller de Exteriores, Bernat Solé, por el 1-O no es un acto de justicia, sino de "barbarie", y el también expresident Carles Puigdemont ha acusado al Estado de "continuar reprimiendo sin freno".

En sendos mensajes en sus cuentas de Twitter, Torra y Puigdemont han trasladado su apoyo a Solé después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le haya condenado a un año de inhabilitación y a una multa de 16.800 euros por un delito de desobediencia grave al facilitar el referéndum del 1-O en Agramunt (Lleida) cuando era alcalde de ese municipio.

En su mensaje, Torra ha señalado que la única manera "de dejar atrás este Estado vengativo y demofóbico es con la República Catalana", mientras que Puigdemont ha dicho que la sentencia confirma que "la represión continúa intacta".

"Han pasado más de tres años del referéndum y el Estado continúa reprimiendo, sin freno", ha afirmado el también presidente de Junts per Catalunya.

También desde Junts, la candidata a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha señalado que "la justicia española no puede decidir quién es o no es presidente o quién es o no es conseller: ¡Ya basta!".

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha aseverado que "permitir que la gente vote jamás debería ser delito": "Se piensan que se puede decidir todo a golpe de sentencia judicial".

Y la portavoz de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha afirmado que la democracia en España, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, ha comportado que el TSJC inhabilite a Torra, a diputados y a consellers y decida "cuándo tienen que votar los catalanes".