Torra pide unidad a la CUP y dice que dimitirá si no puede hacer la república

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llamado hoy a la CUP a mantener la unidad soberanista para hacer posible la independencia y ha asegurado que dimitirá si constata que no puede "avanzar" hacia la "república catalana".

En el turno de réplica a los líderes parlamentarios en el Debate de Política General en el Parlament, Torra ha tendido la mano a la CUP para recomponer la "unidad" independentista.

"Insisto: esto, o lo hacemos todos entre todos juntos o no lo lograremos. Si los 34 diputados de JxCat, los 32 de ERC y los 4 de la CUP no somos capaces de ponernos de acuerdo, no lo lograremos", ha advertido.

Según Torra, el soberanismo necesita otro "momento eléctrico" como el 1-O, en el que se forme una "alianza" entre Govern, Parlament, ciudadanía y movimientos sociales.

"Yo no he venido aquí a administrar ningún tipo de autonomía ni a jugar con las palabras, yo he venido aquí a hacer la república catalana, es mi compromiso. El día que vea que yo no puedo avanzar en hacer esto, me iré", ha asegurado.

Frente a quienes desde la izquierda independentista le reclaman que "desobedezca o dimita", ha comentado que "a la gente que desobedece, como la alcaldesa de Berga, le doy todo mi apoyo".

La semana pasada, la CUP anunció que no sustituirá a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, durante los seis meses de inhabilitación a los que ha sido condenada por no retirar una 'estelada' en campaña, pero otro concejal asumirá la firma jurídica como alcalde y habrá un nuevo edil para no alterar la mayoría.

Por otra parte, Torra ha pedido a los comunes que "asuman más riesgos" y ha admitido que "añora" a Xavier Domènech, que dejó el liderazgo de Catalunya en Comú Podem.

En el turno de contrarréplicas, el diputado de la CUP Carles Riera, ha afirmado que su formación "piensa ayudar a liberar el pueblo, con el coraje tranquilo y obstinado que la gente nos pide", puesto que "el pueblo manda y el gobierno obedece".

Según Riera, el president "no ha expresado ninguna propuesta concreta para luchar contra la pobreza" y le ha advertido de que no puede "esperar que el Estado restituya las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional, hay que volver a aprobarlas".

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, por su parte, también se ha dirigido a la CUP: "Os queremos, os necesitamos, debemos tener una estrategia conjunta aunque hoy nos veamos demasiado lejos mutuamente, pero seguiremos intentando el acuerdo, seguiremos tratando de persuadiros".

Por su lado, la presidenta del grupo parlamentario de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha pedido a Torra que el Govern rectifique su "falta de rumbo insoportable" y le ha reclamado "menos titulares amenazantes que no ayudan a nada y más acuerdos", ya que "cada día están más solos, dentro incluso de su propio gobierno".