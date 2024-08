Torra pide reflexionar sobre los liderazgos en el independentismo para recuperar la "credibilidad"

"Estamos en una situación de desastre absoluto, de enfrentamiento total", lamenta el expresidente

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha pedido una reflexión sobre los liderazgos en el independentismo para recuperar la "credibilidad" que cree que tenía y ha perdido el proyecto independentista.

Así se ha expresado en declaraciones a periodistas antes de una conferencia en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia) este miércoles, donde al ser preguntado por si la reflexión la debe hacer también el expresidente Carles Puigdemont ha afirmado que todo el mundo y, respecto al exlíder de ERC, Oriol Junqueras, ha respondido que "sobre todo" él.

"Yo pido que todo el mundo haga una reflexión sobre si en estos momentos suman o restan porque tenemos que volver a conseguir que haya una esperanza que en estos momentos no veo en las bases independentistas", ha sostenido.

Así, ha lamentado que la independencia no se puede basar en lo que no funcionó, a su juicio, y ha añadido: "No podemos con las mismas caras que nos habían dicho una cosa y que ahora dicen otras pretender que volveremos a traer la esperanza que el movimiento independentista ha tenido siempre en sí mismo".

Torra también ha lamentado la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y, respecto al apoyo de ERC a Illa, ha afirmado: "Si tú eres independentista haces una política independentista y ya está. Por lo tanto, me parece imposible dar apoyo al PSC".

"En estos momentos estamos en una situación de desastre absoluto, de enfrentamiento total. Y se tendrán que replantear muchas cosas", ha concluido sobre el movimiento independentista.

SÀMPER Y MOSSOS

Por otra parte, al preguntársele por Miquel Sàmper, actual conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat del Govern de Illa y exconseller de Interior en el Govern de Torra, ha respondido: "Yo conocía un Miquel Sàmper de entonces, al actual Miquel Sàmper no lo conozco".

Sobre la suspensión de empleo y sueldo a uno de los agentes de los Mossos d'Esquadra relacionados con la huída de Pugdemont tras su retorno a Barcelona, Torra ha pedido a la consellera de Interior, Núria Parlon, que responda a la petición que hizo al entonces conseller en funciones, Joan Ignasi Elena, de revisar el caso.

Torra ha tachado de "cacería de brujas" la situación de los agentes suspendidos de empleo y sueldo, uno de los cuales es su escolta.