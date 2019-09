Torra pide que la "dinámica electoralista" no afecte a los presupuestos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha apelado a la responsabilidad de los grupos de la oposición para evitar una nueva prórroga presupuestaria y les ha pedido que "dejen a un lado la dinámica electoralista" para que esta no afecte la negociación de los presupuestos de la Generalitat de 2020.

En su discurso de más de dos horas durante el debate de política general en el Parlament, Torra ha denunciado que la "asfixia del déficit fiscal" impide al Govern poder elaborar los presupuestos que desearía para 2020.

Pero ha subrayado que su Ejecutivo está dispuesto a elaborar "los mejores presupuestos posibles", contando con "las propuestas de todos los grupos" de la Cámara catalana.

Si bien ha admitido que es el Govern quien debe elaborar y presentar los presupuestos, Torra también ha apelado a la "responsabilidad" de la oposición para que Cataluña pueda tener unas cuentas que ha calificado de "eminentemente sociales".

"Os pido que olvidéis que estamos en campaña electoral y penséis en los efectos que tendría para la ciudadanía una nueva prórroga presupuestaria (que sería la tercera)", ha afirmado el presidente catalán dirigiéndose a los grupos de la oposición, pues no puede aprobar las cuentas solo con el apoyo de JxCat y ERC.

Torra ha incidido en la necesidad de que los grupos de la Cámara catalana dejen "a un lado la dinámica electoralista" y adopten una actitud "constructiva".

Por su parte, ha prometido que el Govern va a escuchar todas las propuestas de la oposición y las tendrá en consideración, siempre que sean "efectivas y viables".

"¿Nos ponemos de acuerdo para tener los presupuestos que el pueblo de Cataluña se merece?", ha preguntado a la Cámara.

Torra ha incidido en que los presupuestos que prepara el Govern son los "mejores posibles", pues ha remarcado que nunca va a estar "satisfecho" con las cuentas que pueda hacer el Ejecutivo autonómico mientras Cataluña siga teniendo el déficit fiscal.

Ha advertido, en este sentido, de que Cataluña "no es viable si no resuelve su déficit fiscal insoportable", que comporta "un déficit social".

Y ha incidido en que lo que no le "deja dormir" es pensar a dónde podría llegar Cataluña si no tuviera ese déficit, ni un sistema de financiación autonómico "caduco y obsoleto", ni la deuda del Estado.

Durante las más de dos horas de discurso, Torra ha destacado que hay datos económicos positivos en Cataluña, pero ha evitado ser "triunfalista" por las consecuencias que puedan tener las "tensiones" mundiales que se observan.

Entre las medidas del futuro más inmediato de su Govern, ha destacado el despliegue del decreto ley de listas de espera hospitalarias, un aumento del parque público de viviendas, proseguir con el pacto nacional contra la violencia machista o aumentar la inversión en cultura.

También promover el empleo de calidad con el establecimiento de un salario mínimo catalán de referencia, continuar con el despliegue de la renta mínima garantizada y presentar una nueva ley de residuos.

En cuanto a la acción exterior, ha defendido la apertura de delegaciones y ha lamentado los "límites insoportables" de la autonomía cuando Cataluña, en un Mediterráneo "teñido de rojo", no puede cumplir con su "deseo" de acoger a migrantes.

"Por eso queremos tener un Estado independiente, para no ser cómplices de Estados que no es que no respeten los derechos humanos, es que no tienen el mínimo respeto de la vida humana", ha afirmado.