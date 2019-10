Torra pide a Iceta que llame a Sánchez y le pase el teléfono porque a él no le coge y este insiste: condena la violencia

El líder socialistas catalán recrimina al presidente de la Generalitat de alimentar a los sectores más radicales del independentismo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido esta mañana al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que llame a Pedro Sánchez y le pase el teléfono porque a él no se lo coge. Lo ha dicho irónicamente después de la quinta llamada que ha realizado a Moncloa sin respuesta. Pero Iceta le ha acusado de haber alimentado a los sectores más radiclaes del independentismo y le ha exigido una condena rotunda de la violencia.

"Pedimos a Sánchez que empiece a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Necesitamos visión de Estado. Cinco llamadas a Sánchez y no me ha respondido el teléfono", ha lamentado en la sesión de control en el Parlament en respuesta al primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

Según Torra, él es el que debe hablar "de tu a tu" con Sánchez, e irónicamente le ha pedido a Iceta que le pase el teléfono cuando hable con el presidente del Gobierno.

"A ti te debe coger el teléfono. Puedes hacer un favor y un servicio importante al país: una vez lo tengas al teléfono me lo puedes pasar y así podré hablar con él", le ha espetado al líder socialista, que le ha respondido que asuma sus responsabilidades y no busque excusas lejos de Cataluña.

Para Iceta, Torra no ha condenado de forma rotunda la violencia de la semana pasada en diversas ciudades de Cataluña y ha alimentado los sectores "más radicales", por lo que cree que está más obligado que otro a manifestar este rechazo.

"Todos los catalanes agradeceríamos que dijera que queremos aislar a los violentos", ha asegurado Iceta, quien ha apelado de nuevo al presidente de la Generalitat a reunir a todos los líderes de las fuerzas catalanas tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los presos independentistas, además de pedir su dimisión y que convoque elecciones.

RECLAMA "VISIÓN DE ESTADO" A PEDRO SÁNCHEZ

Sin embargo, Torra ha insistido en reclamar "visión de Estado" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le ha acusado de "dejadez de funciones" y ha advertido de que el fallo del Supremo puede tener consecuencias para todos los españoles en materia de derechos y libertades.

"Seguiremos insistiendo, diálogo, diálogo y más diálogo. Le diremos a España: Sit down and talk", ha recalcado el presidente de la Generalitat tras la intervención en la misma línea de la diputada de ERC Anna Caula.

Desde JxCat, el diputado Albert Batet ha acusado a Sánchez de superar "el peor Mariano Rajoy", de menospreciar las instituciones catalanas y de dividir a la sociedad al no reunirse con los independentistas.

"¿En qué ha cambiado la presidencia de Sánchez respecto a la de Rajoy? Hemos seguido teniendo el no por respuesta, con un menosprecio que ya no entiende ni la comunidad internacional", ha lamentado Torra, y por ello ha llamado a los grupos a construir un gran bloque que defienda el ejercicio de la autodeterminación, la amnistía y las libertades.