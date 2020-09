Torra ofrece a Aragonès relevar también a consellers de ERC en próximos días

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha ofrecido este jueves al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, relevar también a los consellers de ERC que considere oportuno, ahora o en los próximos días.

Así lo han asegurado a Efe fuentes cercanas al presidente catalán, después de que Torra haya comunicado esta mañana a Aragonès sus planes de remodelación del Govern, con el relevo de tres consellers de JxCat: Miquel Buch (Interior), Àngels Chacón (Empresa y Conocimiento) y Mariàngela Vilallonga (Cultura).

En la conversación, Torra ha invitado a Aragonès a señalar qué departamentos en manos republicanas también necesitarían un cambio, a lo que el vicepresidente del Govern ha respondido que no tiene pensado sustituir a ninguno de los consellers de ERC.

Torra, según las fuentes consultadas, le ha comentado que, si se lo repiensa, pueden acometerse más cambios en los próximos días o la semana que viene, para encarar el inicio de curso político con un Govern renovado.

Al tratarse de un gobierno de coalición, de JxCat y ERC, Torra ha evitado forzar destituciones que afecten a los republicanos, pese a que él mismo ha sido crítico en determinados momentos con la gestión del coronavirus que estaban haciendo los titulares de Salud, Alba Vergés, y Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani.

Por ello, y al no querer abrir una crisis forzando el relevo de consellers de ERC, presionó antes del verano para situar a Josep Maria Argimón como secretario de Salud Pública, al lado de Vergés.

Fuentes del Palau de la Generalitat han asegurado que la pretensión de Torra con esta remodelación es "reforzar" el Govern y prepararlo para unos próximos meses que pueden ser especialmente complicados si la pandemia de la COVID-19 vuelve a descontrolarse, amenazando el sistema sanitario y agravando la situación económica.

La relación de Torra no era buena ni con Buch, con quien ha protagonizado diversos encontronazos por la actuación de los Mossos d'Esquadra ante manifestantes independentistas, ni con Chacón, con quien ha habido falta de confianza a lo largo de la legislatura, a lo que se suma ahora la decisión de la ya exconsellera de mantener su carné del PDeCAT y marcar distancias con JxCat.

Ayer miércoles, Torra avanzó en conversación telefónica al expresident Carles Puigdemont los cambios que iba a acometer, y su antecesor en el cargo los avaló, según las fuentes consultadas.

Torra ha acudido esta mañana, antes de que trascendiera la crisis de gobierno, al centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) para comunicar sus planes al exconseller de Interior Joaquim Forn y al secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, mientras que con el exconseller de Cultura Lluís Puig, huido a Bélgica con Puigdemont, ha hablado telefónicamente.

Antes de oficializarse públicamente los cambios, Torra ha citado esta mañana a Buch, Chacón y Vilallonga para trasladarles su decisión.

La idea de "reforzar" Gl gobierno frente a la crisis sanitaria, económica y social, que puede agravarse en los próximos meses, se empezó a gestar, según las citadas fuentes, a principios de agosto, ante el incremento de los rebrotes de la COVID-19.

El calendario político catalán está marcado ahora por la incertidumbre, no solo por los efectos de la crisis del coronavirus, sino también por la posible inhabilitación de Torra.

Si decide convocar elecciones antes de ser inhabilitado este otoño, la cita electoral podría pender de un hilo en función de la situación sanitaria en Cataluña en ese momento -como ya pasó en el País Vasco y Galicia-, y si decide no convocarlas, en el Palau de la Generalitat no descartan que el proceso judicial de confirmación o no de la condena a año y medio de inhabilitación se tenga que aplazar por culpa de una eventual expansión de la pandemia.