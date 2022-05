Torra llama a retomar la independencia para evitar "sentencias humillantes"

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha hecho este miércoles un llamamiento al independentismo a salir de la "lógica autonomista" y retomar el camino hacia la secesión, para evitar la "represión" y las "sentencias humillantes sobre el catalán en la escuela".

En un comunicado, Torra ha reaccionado a la decisión de una juez que le ha impuesto una pena de quince meses de inhabilitación, en su segunda condena por desobediencia, por desoír una orden que le obligaba a retirar una pancarta con un lazo amarillo de la Generalitat, lo que ya le costó el cargo en septiembre de 2020.

La defensa de Torra presentará recursos en contra de una sentencia que considera que "ya estaba dictada antes de comenzar la causa" y, en este sentido, prevé acudir a los tribunales europeos.

Según Torra, esta sentencia demuestra que "la justicia española es una justicia de parte, que discrimina a los independentistas", ya que "pancartas con contenido político las ha habido siempre" y hoy sigue habiendo una en el mismo balcón del Palau de la Generalitat.

"Vivimos atrapados en la lógica autonomista de reacción y defensa. Y hasta que no volvamos a tomar el rumbo hacia la independencia, estamos condenados a la represión, las sentencias humillantes sobre el catalán en la escuela, la persecución de activistas contra su derecho de manifestación y, aún peor, a una pugna de partidos por las migajas del poder autonómico", ha recalcado.

Para Torra, se trata de una "sentencia inducida por el afán de venganza de los jueces que actúan como brazo político del Estado español en Cataluña".

"Tan solo puede servir como una lección más de que en España no tenemos nada que hacer. Que el Gobierno español nos espía, nos condena, nos engaña, nos ahoga económicamente y nos persigue", ha denunciado, por lo que "no hay mesas de diálogo posibles si no hay un reconocimiento" del referéndum unilateral del 1-O.

Según Torra, "no se puede dar ninguna estabilidad a quien te ha estado espiando y continúa persiguiendo a independentistas por el hecho de serlo", en el marco de una "causa general contra el independentismo".

"La independencia es el único camino", ha insistido.