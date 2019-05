Torra llama a las fuerzas independentistas a "reencontrarse en la unidad"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho hoy un llamamiento a todas las fuerzas soberanistas a "reencontrarse en la unidad", con el fin de lograr lo más rápido posible la independencia de Cataluña, y ha prometido que no le "temblará el pulso" para conseguir este objetivo.

Durante una comida posterior a la asamblea general ordinaria de la ANC, que se ha celebrado en Tarragona, Torra ha dicho que, como presidente de Cataluña, trabajará "incansablemente para conseguir este acuerdo estratégico de todas las formaciones independentistas".

"Después de esta cita electoral (la del 28A) tenemos que ser capaces de reencontrarnos en la unidad", ya que "tenemos que ser capaces -ha dicho- de tomar el camino que nos lleve de manera más rápida y eficaz a la independencia".

La asamblea de la ANC ha aprobado este domingo su hoja de ruta para el período 2019-2020, que defiende la aplicación de una declaración unilateral de independencia (DUI) si los partidos soberanistas obtienen más del 50 % de los votos en las próximas elecciones al Parlament, el próximo 26 de mayo.

Acompañado de la presidenta de esta entidad independentista, Elisenda Paluzie, el president ha agradecido a la ANC que "una vez más esté ahí" y que se mantenga "fiel al mandato del (1 de octubre) 1-O y al objetivo que todos tenemos: la independencia de Cataluña".

"Si hay alguien que siempre está ahí es la Asamblea", ha señalado Torra, quien ha destacado que la ANC quiere llegar a la independencia "por medios democráticos, no violentos, y con los actos de determinación que haya que hacer".

Dirigiéndose a los socios de la ANC, el propio Torra ha reafirmado su compromiso con la independencia de Cataluña.

"Yo no tengo otro compromiso que aquel por el que nos manifestamos el pasado 11 de septiembre: la República Catalana. Es el único mandato al que yo debo obediencia y os puedo asegurar que no me temblará el pulso cuando llegue el momento", ha manifestado Torra.