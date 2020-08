Torra lamenta las "oportunidades perdidas" por los niveles de inversión estatal en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentado este domingo los "miles de puestos de trabajo y oportunidades perdidas" por los niveles de inversión estatal en Cataluña, que según los cálculos del Govern restó 9,8 puntos del Producto Interiore Bruto (PIB) catalán entre 2002 y 2017.

En un tuit recogido por Europa Press, Torra ha reaccionado a una noticia de 'Ara' según la cual el PIB catalán de 2017 habría sido 23.820 millones de euros superior si el Estado invirtiera de acuerdo con el peso de la economía catalana sobre la de toda española.

"La gran pregunta que me he hecho siempre es cómo estos datos permanentes y continuados en el tiempo no provocan la sublevación de los sindicatos y de los empresarios catalanes", ha afirmado.