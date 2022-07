Torra invita a JxCat a "reflexionar" sobre dejar el Govern por el caso Borràs

El expresidente catalán Quim Torra ha asegurado este jueves que la previsible suspensión de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, deja al independentismo "muy tocado" y ha dejado entrever que JxCat debería "reflexionar" sobre su posible salida del Govern si se la aparta del cargo con los votos de ERC.

Una vez iniciada la reunión de la Mesa del Parlament que votará si suspenden a Borràs de su condición de diputada, Torra ha comparecido ante los medios para defender a la presidenta, a quien ha calificado de "persona íntegra y decente".

"Lo que me sabe peor es que se le cuelgue la etiqueta de corrupta a Laura Borràs, me duele mucho porque no hemos sido personas que nos hayamos aferrado a ninguna silla", ha asegurado.

Torra ha afirmado que, de confirmarse la suspensión de la presidenta gracias a los votos de ERC y CUP, "el militante de base de JxCat no entendería que su partido no tomara una determinada decisión", apuntando a la salida del Govern de la formación.

"Lo decidirá JxCat, pero si su presidenta es suspendida y JxCat cree que no debería serlo, la reflexión conduce a una decisión clarísima", ha explicado.

Torra también ha hecho referencia a la reunión de la mesa de diálogo celebrada ayer en la Moncloa y ha apuntado que está "dejando de lado el derecho a la autodeterminación" de Cataluña.

En este sentido, ha defendido que el independentismo debería "ir a por todas" y ha hecho un llamamiento a que los políticos catalanes se pongan "delante del espejo y asuman sus errores".

"En días como hoy, donde hay una cierta desolación, es cuando debemos coger más fuerza e iniciativa para plantarnos y decir que estamos en un proceso de independencia", ha recalcado.