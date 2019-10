Torra investigará quién hay detrás de disturbios y pide autocrítica a Mossos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este jueves que "habrá que investigar hasta el fondo para saber quién hay detrás de los incidentes" en las calles de Cataluña en los últimos días, y ha pedido hacer "autocrítica" por las cargas de Mossos d'Esquadra a manifestantes independentistas.

En su comparecencia ante el pleno del Parlament para responder a las condenas del Tribunal Supremo a los líderes independentistas del "procés", después de que anoche atribuyese los disturbios a "grupos de infiltrados y de provocadores", Torra ha insistido en que, "si hay provocadores y agitadores que quieren cambiar el rumbo de las movilizaciones pacíficas, hay que aislarlos y apartarlos".

Ha subrayado que "la única manera" que tienen los catalanes para alcanzar la independencia es la vía "pacífica", por lo que ha reiterado su "llamamiento a la calma, la serenidad y el civismo".

"No nos reconocemos en la violencia, no es nuestro lenguaje", ha señalado el president, que "rechaza y condena todas las violencias, vengan de donde vengan".

Sin embargo, ha pedido que nadie "criminalice la desobediencia civil" y ha instado al conseller de Interior, Miquel Buch, a "investigar cualquier situación irregular que se haya podido producir y a hacer autocrítica cuando sea necesario, y ahora es el momento en que hay que hacerlo", porque con las cargas "se han producido imágenes y situaciones que no nos han gustado a nadie".

Torra ha dedicado unas palabras de apoyo a la policía autonómica -"confío en ellos", ha dicho-, pero ha avisado de que, si no se hacen bien las cosas hay que "exigir responsabilidades y cumplimiento de los principios de actuación policial legalmente establecidos".

"No nos podemos permitir ninguna vulneración de los protocolos de actuación establecidos: mediación, proporcionalidad, evitar daños mayores", ha remarcado Torra, antes de añadir: "Si no hiciésemos un ejercicio de revisión y reparación, no estaríamos haciendo ningún buen favor al cuerpo de agentes".