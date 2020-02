Torra insiste en la autodeterminación y reprocha no saber aún la propuesta de Sánchez para resolver el conflicto

Convocará al independentismo para trasladarle el contenido de la reunión

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no se ha movido" en relación a la demanda independentista de ejercer el derecho a la autodeterminación, y ha criticado que no le haya trasladado una propuesta para resolver el conflicto político en Cataluña.

"Sobre el derecho de autodeterminación, el Gobierno no se ha movido. Sánchez me ha dicho que su tesis pasa por el autogobierno dentro de la Constitución, y no he tenido respuesta sobre el fin de la represión", ha destacado tras la reunión mantenida en el Palau de la Generalitat, recuperando así el diálogo que se había roto entre ambos gobiernos a finales de 2018 en Pedralbes.

Durante el encuentro, Sánchez ha propuesto a Torra iniciar este febrero los trabajos de la mesa de diálogo sobre el conflicto político pactada con ERC en el acuerdo de investidura, y Torra ha convenido con ello y ha destacado que esa mesa debe estar "liderada por los dos presidentes" .

"Hay que pasar de la cordialidad a las propuestas", ha reclamado el presidente de la Generalitat, destacando que ellos siempre han estado preparados para un diálogo real que pretenda resolver el conflicto.

Según él, ha trasladado a Sánchez que existe un consenso del 80% de la sociedad catalana para ejercer el derecho a la autodeterminación, con un referéndum acordado y con efectos internacionales, y para "poner fin a la represión, desde el punto de vista de la amnistía y de la desjudicialización, frenando todas las causas represivas, judiciales, de la Fiscalía y la Abogacía del Estado".

Para Torra, una vez acordado que la reunión de la mesa de diálogo se hará en febrero, ha pedido celebrarla lo antes posibles, por lo que considera que ahora toca establecer las condiciones, el formato y el calendario de ésta para que sea posible.

Sin embargo, antes de que se produzca, el presidente de la Generalitat convocará a todos los actores independentistas --partidos, entidades y Consell per la República-- para trasladarles el contenido de lo tratado con Sánchez, tal y como acordaron: "Hay que incluir a todos los actores en el proceso negociador si se quiere resolver el conflicto. Hay que reconocer la prisión y el exilio como parte de la solución".

"No hay que perder tiempo ni hacérselo perder a nadie. No hay que trasladar expectativas falsas", ha reclamado Torra, que no ha entrado a valorar concretamente los 44 puntos de la 'Agenda para el reencuentro' que le ha entregado Sánchez, ni tampoco que haya descartado incorporar en la mesa de diálogo un mediador.

Sí que ha explicado que son cuestiones sectoriales que hay que abordar, pero cree que no toca hacerlo en la mesa de negociación entre gobiernos, que ha limitado al objetivo de resolver el conflicto catalán.

"En un Consejo de Ministros podrían resolver la mitad de estos puntos, que son déficits crónicos, atrasos y agravios que deseamos que se resuelvan rápidamente", vinculados con la financiación y la inversión en infraestructuras, ha apuntado.

Al preguntársele cómo puede afectar el avance electoral en Catalunya al posible diálogo entre gobiernos, el presidente de la Generalitat ha advertido de que han mantenido negociaciones en situaciones de una gran complejidad y nunca han condicionado nada al diálogo: "Por ello, nos extraña cuando dicen que para avanzar en la mesa de negociación hay que aprobar los presupuestos. Nosotros nunca hemos puesto una condición", ha señalado Torra.

BILATERALIDAD

También ha reivindicado la importancia de mantener una relación bilateral con el Estado, por lo que apoya la decisión del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, de no asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del viernes.

"Buscamos una relación bilateral entre España y Cataluña, porque nos consideramos un sujeto político. Queremos hablar de tú a tú con el Estado", ha zanjado.