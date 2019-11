Torra emplaza a los comunes a forzar un giro de Pedro Sánchez con Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha emplazado este miércoles a los comunes a defender desde el Consejo de Ministros la libertad de los presos independentistas y el derecho a la autodeterminación, y a forzar un giro del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, respecto a Cataluña.

Un día después de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellaran un acuerdo para conformar un Gobierno de coalición, Torra ha evitado pronunciarse abiertamente sobre si los independentistas deben facilitar o bien bloquear este pacto desde el Congreso.

Torra ha advertido de que la "música" del preacuerdo no le gusta, ya que en su punto noveno "parece que se diga que hay un problema de convivencia" en Cataluña y se aboga por un "diálogo en Cataluña y no con Cataluña", pero aun así, ha dicho, quiere "pensar en positivo" y confiar en que "este acuerdo abordará la ley mordaza, la reforma laboral, la reforma de alquileres y acabará con la represión".

En la sesión de control al president en el Parlament, Torra ha afirmado que es el momento de que los comunes pongan sobre la mesa del Consejo de Ministros "todo lo que han defendido hasta ahora" sobre Cataluña, sobre su "derecho a decidir" y sobre la necesidad de "acabar con la cloacas y con la judicialización de la política".

Asimismo, ha urgido a PSOE y Unidas Podemos a aclarar "cuál es la propuesta de este pacto de Gobierno para Cataluña" y ha instado a Sánchez a abrir una "mesa de diálogo entre los partidos españoles para afrontar el grave problema del fascismo que tienen en España".

Tras escuchar a Torra, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha replicado: "Todo lo que pide que haga Unidas Podemos solo es posible si este Gobierno finalmente se constituye, así que doy por hecho que no lo bloqueará".

La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido que JxCat y ERC pongan "el país por delante de los partidos" y se "muevan" para facilitar un gobierno progresista en España.

Solo así, ha agregado, se podrá trabajar por "una solución política al conflicto entre Cataluña y el Estado".

Por su parte, la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, ha acusado a Torra de mantener una actitud pasiva respecto al bloqueo fronterizo de los últimos días impulsado por la plataforma Tsunami Democràtic, que ha supuesto un "perjuicio económico" para Cataluña.

El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha advertido a Torra de que "sus socios" de ERC "en la hora decisiva siempre lo han dejado tirado" y "probablemente ya tienen preparado el tripartito con Iceta", de manera que "esta legislatura ya no tiene sentido" y resulta "imprescindible que ponga ya las urnas".

En la réplica, Torra ha asegurado que esta legislatura "tiene más sentido que nunca" porque el 10N "se demostró que el bloque independentista crece y el bloque unionista baja".

Torra, además, ha salido en defensa del presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros independentistas de la Mesa, después de que la Fiscalía General del Estado haya ordenado investigar "la posible trascendencia penal" de sus decisiones durante las últimas semanas pese a las advertencias del Tribunal Constitucional.

"Es increíble que en este Parlament no se pueda votar sobre el derecho a la autodeterminación", se ha quejado el president.

Mientras tanto, el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha avisado a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de que, para que su partido no bloquee su acuerdo de gobierno, es necesario que se abran al diálogo sobre Cataluña: "Sin 'sit and talk (sentarse y hablar)', nuestra respuesta es no".