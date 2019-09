Torra ve electoralista que Hacienda abone ahora cantidades pendientes a CCAA

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, considera electoralista y una "vergüenza" que el Ministerio de Hacienda haya encontrado "una grieta milagrosamente" para pagar las cantidades pendientes a las Comunidades Autónomas justo "cuando empieza la campaña electoral".

El Ministerio de Hacienda ha asegurado este sábado que sigue trabajando intensamente para encontrar una solución que permita abonar a las comunidades autónomas las cantidades pendientes de las entregas a cuenta y "confía" en encontrarla "cuanto antes".

Así lo han asegurado a Efe este sábado fuentes de ese Ministerio, que no han querido pronunciarse sobre la información de El País que apunta a que esa solución ya está diseñada y permitirá desbloquear 4.500 millones de euros para realizar los pagos antes de que acabe septiembre.

Las citadas fuentes se limitan a indicar que Hacienda confía en encontrar una solución a un problema que es muy complejo a nivel técnico y dicen no poder aventurar si se hallará "durante este mes, el siguiente o el otro".

En su cuenta oficial de Twitter, Torra ha calificado la información de "engaño tras engaño" y ha escrito: "Ministros que afirman tener informes que no tienen; chantajes porque 'hasta que no haya gobierno' no pueden pagar".

"¡Y ahora aparece un resquicio¡; milagrosamente, al comenzar la campaña electoral. Vergüenza, caballeros, vergüenza", concluye Torra. EFE