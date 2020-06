Torra dice que el único plan ante el cierre de Nissan es "luchar" para evitarlo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este miércoles que el único plan que tiene el Govern ante el cierre de las plantas de Nissan en Cataluña es "luchar para que se mantenga" y no se pierdan los puestos de trabajo.

"El Govern de Cataluña no tiene un plan B. Tiene plan A, que es luchar para que Nissan se mantenga", ha afirmado en la sesión de control de la oposición durante el pleno del Parlament, después de que el diputado de la CUP Vidal Aragonés le haya preguntado cuál es el plan B del Ejecutivo catalán en el caso de que el cierre de Nissan se acabe produciendo.

Aragonés ha sostenido que valora que el Govern quiera acompañar a los trabajadores y trabaje para evitar el cierre, pero ve necesario que la Generalitat tenga un plan alternativo: "Y lo tenemos que tener ahora, no se puede improvisar".

En este sentido, el diputado 'cupaire' ha planteado la posibilidad de que la Generalitat nacionalice las plantas que Nissan quiere cerrar para reorientar la producción con "criterios ecológicos y de movilidad sostenible".

Torra ha contestado que no dan el cierre de Nissan como definitivo, por lo que cree que la prioridad ahora es trabajar para buscar una solución y evitar este cierre, y no se plantea buscar un plan alternativo: "Es muy importante que no salgamos de aquí".

También ha reivindicado la unidad de acción entre el Gobierno y la Generalitat para afrontar esta situación, junto al comité de empresa, y ha pedido la implicación de las instituciones europeas y que la interlocución sea directamente con Nissan Japón y no la delegación europea de la compañía.