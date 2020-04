Torra denuncia que Sánchez va a "golpe de decreto" sin informar de sus pactos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha quejado este jueves de que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, actúe a "golpe de decreto" y ha asegurado que no sabe "nada" de los nuevos pactos de la Moncloa que quiere acordar con partidos políticos y autonomías.

En una rueda de prensa telemática solo con medios internacionales, Torra ha cuestionado la gestión del Gobierno, si bien ha garantizado que "estará al lado" de Pedro Sánchez cuando tome las decisiones que cree que se deben adoptar, como el ingreso mínimo vital, que ha aplaudido aunque llegue "tarde".

Al ser preguntado por si participará de los nuevos pactos de la Moncloa, Torra ha asegurado que no sabe "nada": "No me han enviado nada, ningún papel, excepto un titular de prensa; así no se trabajan las cosas", se ha quejado.

El presidente catalán ha denunciado en este sentido que Sánchez actúa "a golpe de decreto", anunciando sus decisiones el sábado y comunicándolas a los presidentes autonómicos el domingo "sin permitir el diálogo".

"Este último domingo, el clamor mayoritario era de replantearse estas reuniones de presidentes (autonómicos) en las que nunca hay debate", ha asegurado.

Aunque también ha hecho autocrítica al asegurar que el sistema sociosanitario catalán -las residencias de ancianos- no estaba preparado: "Hay que tomar lecciones para el futuro", ha señalado.

Torra ha manifestado en todo caso que "le duele" que le acusen a él y a la consellera de Salud, Alba Vergés, de homicidio imprudente: "Me parece una infamia por los que estamos trabajado 24 horas al día haciéndolo lo mejor que podemos", ha remarcado.

Una juez de Martorell (Barcelona) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que asuma la denuncia de un particular contra Quim Torra y Alba Vergés por homicidio imprudente al, supuestamente, rechazar la apertura de un hospital de campaña que la Guardia Civil montó en Sant Andreu de la Barca. EFE