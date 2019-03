Torra denuncia un Estado "autoritario" con una "democracia de imposición"

DEBATE CATALUÑA

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado este miércoles que el Estado es "autoritario" y no salvaguarda, a su juicio, la libertad de expresión ni de protesta, y que aplica de esta manera una democracia "de imposición y no de adhesión".,En la sesión de control al Goverrn en el Parlament, el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha preguntado a Torra cómo hay que responder a "la banalización del mal y la frivolización del pasado que no debería volver"