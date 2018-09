Torra no cree que presos deban pedir indulto porque "sería aceptar un delito"

GOBIERNO CATALUÑA

El presidente catalán, Quim Torra, ha asegurado que él "no contempla" que los dirigentes independentistas encarcelados deban pedir un indulto al Gobierno, ya que, ha dicho, "sería aceptar que han cometido un delito" y ellos "no son culpables de nada" y no han de "defenderse de nada, sino acusar al Estado".