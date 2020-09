Torra choca con PSC y comunes por los efectos de su posible inhabilitación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha protagonizado este miércoles un choque parlamentario con el PSC y Catalunya en Comú Podem por su posible inhabilitación y la interinidad en la que entraría el Govern si antes no se convocan elecciones o no se inviste a un nuevo president.

El debate ha tenido lugar en la sesión de control al president en el pleno del Parlament, a la espera de que el 17 de septiembre el Supremo celebre la vista sobre el recurso de Torra contra su condena de un año y medio de inhabilitación por haber desobedecido la orden de la Junta Electoral Central de retirar una pancarta de apoyo a los presos de los edificios públicos en período electoral.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha instado a Torra a convocar elecciones o permitir que sea investido otro president que lo sustituya si en las próximas semanas el Tribunal Supremo confirma su inhabilitación.

Iceta ha citado unas declaraciones de Torra en las que rechazaba la posibilidad de que JxCat proponga a un candidato a la investidura si él es inhabilitado.

Eso implicaría, ha alertado Iceta, "tener durante muchos meses un presidente en funciones", por lo que se ha preguntado "qué ganaría Cataluña" con este escenario.

"Solo le pido que se comprometa a que, si realmente usted es inhabilitado, por decisión judicial y en aplicación de nuestras leyes, el Parlament pueda escoger a otro president o podamos ir a unas nuevas elecciones", ha planteado.

Según Iceta, Cataluña "no se merece una presidencia sometida al interés partidista, se merece un presidente efectivo y eficaz", y Torra "aún está a tiempo de demostrar que pone por delante los intereses del país antes que las exigencias de un guión partidista y sectario".

Torra, que sigue sin concretar sus planes si el Supremo confirma su condena, ha replicado que "aquí no se trata de las consecuencias de la inhabilitación", sino de saber "por qué por una pancarta un Estado está a punto de inhabilitar a un president".

"De ustedes esperaba solidaridad", le ha espetado Torra a Iceta, a quien ha preguntado: "¿Se pondrán al lado de la libertad de expresión?".

Iceta ha puntualizado: "Cuando hemos advertido de que la desobediencia no lleva a ninguna parte no hemos sido escuchados. Por lo tanto, no reclame nuestro apoyo cuando ha hecho exactamente lo contrario de lo que le habíamos recomendado".

La diputada de Catalunya en Comú Podem Marta Ribas también ha emplazado a Torra a cumplir su "palabra" y convocar elecciones antes de que sea inhabilitado, para no tener "gobiernos en funciones más tiempo del necesario ni presidencias simbólicas y no efectivas".

En la réplica, Torra ha respondido que esperaba que en este caso las izquierdas estuvieran "al lado de la libertad de expresión".

"Ojalá en el edificio del Ayuntamiento de Barcelona se hubiera aguantado una pancarta en defensa de la libertad de los presos políticos y se hubiera mantenido el lazo amarillo", ha señalado, en una alusión crítica a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Por su parte, el líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha instado a Torra a "desaconsejar" a la ciudadanía la asistencia a las concentraciones de la ANC durante la Diada, para "no poner en peligro la salud" de los catalanes.

Carrizosa ha denunciado que se aplican "normas diferentes" a la ANC con respecto al resto de la ciudadanía y ha vaticinado que las concentraciones el 11 de septiembre serán el "primer acto" del "otoño caliente" que prepara el independentismo ante la "inhabilitación inminente" de Torra.