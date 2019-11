Torra avisa a Sánchez de que es hora de hablar y dejar la vía "autoritaria"

El presidente catalán, Quim Torra, ha avisado al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que debe "leer bien" los "buenos resultados" del independentismo en las generales y asumir que es "la hora de hablar de soluciones reales" a un conflicto catalán que "no merece una respuesta autoritaria".

Torra se ha referido así a los resultados de las elecciones de ayer durante el acto de conmemoración del quinto aniversario de la consulta soberanista del 9N, celebrado hoy lunes en el Palau de la Generalitat.

Al acto solemne, que ha tenido lugar en la sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat dos días después de la efeméride porque el sábado era día de reflexión, han asistido los principales artífices que resultaron condenados por organizar esa consulta: el expresidente Artur Mas, que también ha pronunciado un discurso, y los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau.

"Ahora es la hora de que el presidente Sánchez o cualquiera que aspire a ser presidente se siente y hable; es la hora de no esconderse y de hablar de las soluciones reales a un conflicto político que no merece el menosprecio, menos aún una respuesta autoritaria y menos aún una no respuesta", ha afirmado Torra.

Tras el ascenso de Vox, el presidente de la Generalitat ha advertido de que las "actitudes autoritarias no hacen más que favorecer, naturalizar y blanquear a los autoritarismos", por lo que ha pedido al Gobierno no seguir abonando el "campo de la involución democrática".

"Este es el reto, señor Sánchez, 'sit and talk, and democracy' (sentarse y hablar, y democracia), estas son las palabras que marcan el futuro más inmediato", ha señalado Torra en su discurso, tras un resultado de las formaciones independentistas que es "más bueno que nunca" y que debe saber "leer y entender todo el mundo".

Asimismo, Torra ha alabado el "coraje" de quienes han sido "severamente castigados" por "dar la voz" al pueblo de Cataluña con el fin de que votara sobre la independencia, como fue el caso de Mas, Ortega, Rigau y Homs, condenados a inhabilitación por un delito de desobediencia por parte del Supremo, añadido a la obligación de pagar casi 5 millones de euros que les impuso el Tribunal de Cuentas.

Pese a todo, el presidente catalán ha incidido que el camino que seguirán es el de "las urnas, el respeto a la voluntad popular y el derecho a la autodeterminación": "Es por este carril por el que avanzaremos, si lo quiere la ciudadanía, hasta conseguir la plena libertad", ha añadido Torra.

Por su parte, Mas ha urgido al Estado que, tras confirmarse una vez más en las urnas que el independentismo "no es un suflé" este pasado domingo, ponga sobre la mesa una propuesta alternativa "en positivo".

Con el objetivo, ha proseguido, de que esta propuesta y la de la independencia puedan ser "confrontadas" dentro de la sociedad catalana y que esta "tenga la posibilidad de escoger".

"Es urgente que pase, porque es la única manera de resolver este conflicto democrático", ha subrayado.

El expresidente catalán ha remarcado que el 9N fue el primer "experimento en mayúscula" de un trabajo conjunto entre las instituciones y "una ciudadanía determinada y organizada".

Y fue también "la primera vez" que el Estado se sintió "desafiado" y respondió "en forma de represión y condenas", ha añadido, recordando así la sentencias contra él, Homs, Ortega y Rigau.

"El 9N fue el primer paso de un camino duro, difícil y escarpado" pero, pese a que "nada será fácil" porque la "represión es dura", Mas ha subrayado que "todo sigue siendo posible".