Torra avisa a Sánchez de que es hora de hablar y dejar la vía "autoritaria"

El presidente catalán, Quim Torra, ha avisado al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que debe "leer bien" los "buenos resultados" del independentismo en las generales y asumir que es "la hora de hablar de soluciones reales" a un conflicto catalán que "no merece una respuesta autoritaria".

Torra se ha referido así a los resultados de las elecciones de ayer durante el acto de conmemoración del quinto aniversario de la consulta soberanista del 9N, celebrado hoy lunes en el Palau de la Generalitat con la presencia de los principales artífices que resultaron condenados por organizarla: el expresidente Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau.

"Ahora es la hora de que el presidente Sánchez o cualquiera que aspire a ser presidente se siente y hable; es la hora de no esconderse y de hablar de las soluciones reales a un conflicto político que no merece el menosprecio, menos aún una respuesta autoritaria y menos aún una no respuesta", ha afirmado Torra.

Tras el ascenso de Vox, el presidente de la Generalitat ha advertido de que las "actitudes autoritarias no hacen más que favorecer, naturalizar y blanquear a los autoritarismos", así que ha pedido al Gobierno no seguir abonando el "campo de la involución democrática".

"Este es el reto, señor Sánchez, 'sit and talk, and democracy' (sentarse y hablar, y democracia), estas son las palabras que marcan el futuro más inmediato", ha señalado Torra en su discurso.