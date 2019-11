Torra avala la protesta en la frontera y replica a Foment que llame a Sánchez

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho que respeta el corte en la frontera de La Jonquera (Girona) porque "este país defiende el derecho a la protesta" y ha replicado a Foment del Treball que "a quien le tiene que pedir" que termine el conflicto catalán es "al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Torra ha afirmado que "le sabe mal" las repercusiones económicas del corte de la autopista, de más de 24 horas de momento, organizado por la plataforma Tsunami Democràtic, pero "este país defiende el derecho a la protesta".

Después de que Foment del Treball haya emplazado al Govern a restablecer la normalidad en la frontera con Francia, Torra le ha replicado a la patronal que "no se equivoque de interlocutor".

"A quien Foment le tiene que pedir que el conflicto termine es al presidente del Gobierno español; que llame a Pedro Sánchez y le diga que tiene que hablar con el presidente de la Generalitat", ha subrayado, tras asegurar que desconoce los planes de Tsunami Democràtic.

Ha recordado en este sentido que este pasado lunes volvió a llamar a Moncloa y Sánchez no se puso al teléfono: "Este menosprecio, a mi me parece impropio de un gobernante europeo y me parece de una irresponsabilidad y una dejadez de funciones inexplicable", ha afirmado.