Torra atribuye remodelación del Govern a la pandemia: "Esto no va de nombres"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aseverado que la remodelación del Govern y el relevo de los consellers Miquel Buch (Interior), Àngels Chacón (Empresa y Conocimiento) y Mariàngela Vilallonga (Cultura) responde a la necesidad de "reforzar" departamentos clave para la gestión de la pandemia: "Esto no va de nombres ni de individualidades".

Torra así lo ha asegurado durante el acto de toma de posesión de Miquel Sàmper y Ramon Tremosa, que relevarán a Buch y Chacón, respectivamente, y que se ha celebrado este jueves en el Palau de la Generalitat con una duración de apenas diez minutos.

"Son tres departamentos que tendrán un papel determinante en los próximos meses y por ese motivo he decidido reforzarlos (...) Asumo el compromiso de poner al frente de cada lugar a las personas que sé que pueden ofrecer un mejor resultado. No me mueve ningún otro objetivo, no tengo otro interés que este", ha señalado Torra.

Sàmper y Tremosa han prometido esta tarde el cargo con una fórmula sin referencias a la Constitución, mientras que Àngels Ponsa, que sustituirá a Vilallonga, tomará posesión el próximo martes.

Durante el escueto acto, Torra ha negado que los cambios producidos en el seno del Govern esta misma mañana tengan otras motivaciones que el combate de la COVID-19 y ha garantizado que servirán para "inyectar energías renovadas en departamentos que son decisivos" para salir de la crisis generada por la pandemia.

"Esto no va de nombres ni de individualidades. Lo importante es el equipo, el colectivo, la determinación colectiva y el compromiso de todos", ha recalcado.

Ha enfatizado de este modo que su principal meta es luchar contra el coronavirus y paliar todas sus consecuencias: "Este es mi objetivo central y al que me debo hace meses. No hay nada más importante en mi presidencia que combatir la enfermedad y ayudar a los 7,5 millones de catalanes y catalanas a salir tan bien como sea posible".

Asimismo, ha agradecido a los tres nuevos consellers que hayan aceptado entrar en el ejecutivo en "momentos difíciles e inciertos", con un departamento de Interior encargado -junto con Salud- de "pilotar el centro neurálgico de la emergencia sanitaria en el Procicat", adscrito a Protección Civil.

También ha dedicado unas palabras al trabajo que tendrá la conselleria de Empresa y Conocimiento ante la crisis económica que se prevé se recrudezca en los próximos meses, con el turismo y el comercio "en primera fila de una durísima lucha", y a la de Cultura, uno de los sectores, ha recordado, "más duramente golpeados" por los efectos del coronavirus.

"Encaramos un otoño que tendremos que superar desde la solidaridad, la responsabilidad colectiva y la tenacidad de las instituciones a la hora de acertar las mejores decisiones", ha insistido.

Asimismo, ha dicho ser "consciente" de la "incertidumbre" que "envuelve" su futuro como president -podría ser inhabilitado en dos semanas por el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia- pero ha remarcado que no le "preocupa" porque está rodeado de "personas muy valiosas y de una magnífica competencia y talento".

Finalmente, ha mostrado su "agradecimiento sincero y convencido" a Buch, Chacón y Vilallonga por "invertir unos años preciosos de sus vidas para emprender, juntos, el camino de esta legislatura en uno de los momentos más complicados de la política catalana" y "aceptar el encargo" en un "período incómodo".

"Han servido a este país sin reservas y han dedicado todo el tiempo del que han dispuesto para levantarlo de las cenizas del 155 y a contracorriente, con el viento de cara, avanzando para recuperar el tren del camino que nos tiene que llevar a construir la República catalana", ha zanjado.