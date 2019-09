Torra asumirá las consecuencias de "poner la libertad por delante de todo"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha mostrado hoy dispuesto a "asumir las consecuencias" que conlleva, a su juicio, el hecho de "poner la libertad por delante de todo".

Un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le ordenara retirar de la fachada de la Generalitat la pancarta a favor de los políticos presos, el presidente catalán, que ayer dijo que no iba a quitarla, ha apostado este sábado por "poner la libertad por delante de todo y asumir las consecuencias".

"No hay batalla pequeña para la libertad, no hay batalla pequeña para la libertad de expresión, yo querría animarnos a todos ante los tiempos que vendrán, en los que hemos de vivir para reclamar la libertad con la fórmula que sabemos, que es la radicalidad democrática, el republicanismo, la defensa integral de los derechos civiles, sociales y políticos, y la no violencia y, cuando sea necesario, la desobediencia civil", ha dicho Torra.

El presidente catalán ha hecho estas declaraciones en Santa Coloma de Farners (Girona) durante la inauguración de una exposición del pintor Joan Jordà, exiliado en Francia en 1939, del que ha resaltado que "desobedeció y se exilió" y cuya obra expresa "con crudeza el horror que sufrieron miles de catalanes y miles de republicanos catalanes y españoles". EFE