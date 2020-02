Torra y Aragonès se reúnen para preparar la reunión de la mesa de negociación

El presidente catalán, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonès, han mantenido una reunión este jueves en el Palau de la Generalitat para preparar la reunión de la mesa de negociación, que Moncloa ha aceptado que sea el próximo miércoles, 26 de febrero.

Fuentes del Govern han informado de que Torra (JxCat) y Aragonès (ERC) han mantenido un encuentro esta mañana, que ya ha finalizado, para preparar esta próxima reunión, tras las disensiones entre los socios de Govern, y también con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sobre la figura del mediador.

En la misiva que este viernes ha enviado Torra a Sánchez para proponerle diversas fechas de reunión -entre ellas la del 26 que ha aceptado Moncloa-, el presidente catalán apunta como una de las "condiciones favorables para la negociación" que haya "un sistema de validación y propuesta de mediación internacional".

No obstante, Torra no exige explícitamente en la misiva que tenga que haberse acordado esta figura de mediador como condición "sine qua non" para celebrar la primera reunión de la mesa de negociación.

El president también incluye como propuesta de contenidos a tratar el "reconocimiento y ejercicio del derecho a la autodeterminación de Cataluña" y el "fin de la represión, amnistía y reparación".