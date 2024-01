Torra apuesta por la unilateralidad en Catalaunya y augura que las mesas de diálogo "fracasarán"

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha apostado por la unilateralidad en Catalunya y ha augurado que las mesas de diálogo acordadas por el PSOE con ERC y Junts para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "fracasarán".

En una entrevista de este miércoles en el diario 'El Punt Avui' recogida por Europa Press, ha criticado que aceptar el diálogo con el Estado significa "descartar que puedas negociar un referéndum, que te puedan traspasar competencias".

"No puedo acompañar a los actuales partidos políticos en una vía en la que no creo, que no defiendo y no he defendido", ha señalado Torra, que se ha preguntado lo que propondrán los partidos cuando fracasen todas las mesas de diálogo que hay en marcha, en sus palabras.

Por ello, ha afirmado que continúa pensando que "la única posibilidad" que tiene Catalunya es la unilateralidad para enfrentarse a la indisoluble unidad de la patria, textualmente, que según él constituye al Estado.

Al preguntársele por los futuros traspasos de competencias presentes en los acuerdos de ERC y Junts con el PSOE, como es el caso de Rodalies, la inmigración o el ingreso mínimo vital, ha tachado el debate de "irreal", ya que, a su juicio, no se dará ningún traspaso y lo que parcialmente se traspase se hará en todas las comunidades.