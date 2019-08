Torra apela a "frenar la batalla" entre los independentistas

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho un nuevo llamamiento a la unidad del independentismo y ha reconocido que existe una "batalla" entre las formaciones soberanistas que ha afectado también a la "confianza" entre partidos.

"Frenemos la batalla entre independentistas. Ningún independentista puede ser el adversario de otro independentista", ha afirmado Torra en una conferencia en la Universitat Catalana d'Estiu que se celebra en Prada de Conflent, en el sur de Francia.

Torra, que no ha hecho referencia explícita ni al espacio posconvergente ni a ERC, ha dicho que los independentistas no pueden ir "divididos" a "un proyecto de suma colectiva" y ha añadido que además de una "unidad estratégica" debe haber una "unidad formal", que no descarta que se materialice a través de "listas unitarias".