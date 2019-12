Torra alega ante la Junta que solo el Parlament y el TSJC pueden cesarlo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha alegado ante la Junta Electoral que la petición del PP para que le retire la credencial de diputado es un "fraude de ley", puesto que solo el Parlament y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tienen competencias para hacerlo.

La defensa del presidente catalán ha presentado este lunes un escrito de alegaciones ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona, a raíz de la petición planteada por el PP para que se le retire la credencial como electo del Parlament, tras la sentencia que le inhabilita para ejercer cargos públicos.

Pese a que la sentencia del TSJC que condena a año y medio de inhabilitación a Torra por no retirar los lazos no es de ejecución inmediata, al no ser firme, el PP invoca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que son inelegibles los condenados en sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la administración pública, entre los que se encuentra la desobediencia.

Torra argumenta ante la Junta que la petición del PP es un "intento de fraude de ley" por el que se prevé "privar" al Parlament y al TSJC de sus competencias, además de una "intromisión ilegal" en las funciones propias del Tribunal Supremo, que deberá resolver el recurso que el presidente catalán presente contra su condena a inhabilitación.

Para Quim Torra, lo que el PP pretende es forzar la "ejecución provisional encubierta, por autoridad manifiestamente incompetente" de la condena a inhabilitación que el TSJC le impuso la semana pasada por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de edificios públicos en período de elecciones.

El escrito presentado ante la Junta razona también que la Generalitat, pese a no disponer de ley electoral propia, sí tiene reguladas expresamente las incompatibilidades de los diputados, y recuerda que, en cualquier caso, ni el Estatut ni ninguna otra norma exige mantener la condición de diputado durante toda la legislatura para seguir ejerciendo como presidente del Govern.

Torra argumenta, además, que si pierde su condición de diputado tendrá lugar una "vulneración palmaria" de sus derechos fundamentales, reconocidos no solo en la Constitución, sino también en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

En ese sentido, el escrito se remite a la sentencia del pasado jueves del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que avaló la inmunidad de Junqueras, un fallo que, recuerda, obliga a los jueces españoles a dejar sin aplicar aquellas disposiciones nacionales que sean contrarias al derecho europeo.

La defensa de Torra denuncia también en su escrito la "indefensión" que le ha causado el estrecho plazo que le concedió la Junta Electoral para presentar alegaciones a la petición del PP, que expiraba a las 09.00 horas de esta mañana.