Torra alaba la fraternidad de fuerzas nacionalistas por la autodeterminación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha agradecido este viernes la solidaridad y la fraternidad de las fuerzas nacionalistas que han firmado un manifiesto a favor de la "causa justa" de la autodeterminación.

Torra ha recibido esta tarde en el Palau de la Generalitat a los representantes de los partidos nacionalistas que han firmado en Barcelona una declaración conjunta, de la que se ha desmarcado el PNV, en la que reclaman un acuerdo sobre la crisis catalana, la defensa del derecho a la autodeterminación y la puesta en libertad de los "presos políticos".

Los firmantes son BNG, Crida Nacional, CUP, Demòcrates, EH Bildu, Esquerra Republicana, Esquerra Valenciana, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y PDeCAT-Junts per Catalunya.

En un breve discurso, Torra ha remarcado que suscribe "de arriba abajo" el manifiesto y ha resaltado el sentido de "solidaridad, fraternidad y justicia" de las fuerzas firmantes.

Ha señalado que esta iniciativa otorga fuerza a la "causa justa del derecho a la autodeterminación" de los pueblos, después de una sentencia del 'procés' que considera "injusta".