Tope al alquiler acerca a ERC, Bildu y socios de izquierda a apoyar cuentas

La regulación del precio del alquiler pactada en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez para acerca a grupos como ERC y EH-Bildu y a partidos de izquierda que apoyaron la investidura, como Más País, a respaldar el presupuesto de la coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Los portavoces de estos grupos han celebrado en el Congreso de los Diputados que esta medida se haya pactado finalmente entre los socios, como pidieron el pasado viernes en un comunicado junto a Unidas Podemos y otros partidos como el BNG y la CUP, un ejercicio de presión al PSOE reclamado por el Sindicato de Inquilinas.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ve una muy buena noticia el acuerdo de limitación de alquileres, con el que el Gobierno asume una de sus principales condiciones y que acerca los presupuestos a una salida correcta frente a todo lo que nos viene, más allá de un partido u otro.

Ahora hay que estar atentos y seguir presionando, ha defendido Rufián en rueda de prensa, donde ha advertido de que su partido busca inversiones progresistas, que a su juicio sacan de la ecuación a Ciudadanos.

ERC, que posibilitó la investidura con la abstención de sus trece diputados, sigue negociando con el Gobierno y respalda que se acelere la tramitación de los presupuestos porque la situación es dramática y la gente tiene prisa. Ello no significa que estén más cerca ni más lejos de la aprobación, matizan.

La música del proyecto de presupuestos le suena muy bien a EH-Bildu a la espera la letra pequeña. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha señalado que la regulación de los alquileres encamina a los presupuestos a una buena dirección puesto que "no es digno ni decente que se especule con la vivienda".

Bildu mantiene con el Gobierno contactos frecuentes y continuos y insistido en la disposición de su grupo a negociar las cuentas y en que salgan adelante con la mayoría de la investidura porque cree que "daría más estabilidad a la legislatura" y "es bueno" en esta situación de pandemia.

En la misma línea el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha señalado que el proyecto de presupuestos va en la buena dirección, pese a ser menos valiente que el acuerdo del Gobierno y su grupo lo quiere apoyar, pero son cautos a la espera de su concreción.

Más País ha expresado preocupación por los tiempos respecto a un tope de los alquileres frente al que estarán vigilantes. Si la reforma tarda cuatro meses en llegar al Congreso y luego es necesaria una tramitación larga se puede demorar su aprobación, ha denunciado Errejón.

Y ha agregado que "no hay muchos hogares en España que puedan aguantar 6, 7, 8, 9 meses hasta ver los precios regulados de acuerdo con los salarios.

Compromís por su parte ha supeditado su apoyo a que las cuentas contengan las inversiones territorializadas en la Comunidad Valenciana pactadas o verbalmente conHacienda y espera poder dar un sí a las cuentas porque quiere que haya presupuestos y una "legislatura normal" y por ende, "larga", según ha señalado el diputado Joan Baldoví.

Por contra más crítica ha sido, Laura Borràs, portavoz de JxCat, que se ha quejado de la forma en la que el Gobierno está gestionando la tramitación de los Presupuestos al buscar primero, según ha dicho, que el resto de fuerzas se adhieran al proyecto antes que negociar con ellas.

"Hoy ha propuesto unos presupuestos que no se han dignado a comentar", ha criticado la portavoz, a quien, además de otras cosas, no le gusta que haya una previsión de subida de impuestos: "estamos en un contexto en el que quien se debe endeudar es el Estado no la gente". Y pese a que la situación es muy complicada, ha llamado a buscar "soluciones imaginativas".