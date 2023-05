Tomé (Podemos) vincula a una "política de invisibilización" de su candidatura que no avisaran de que venía Montero

Cree que "lo elegante y razonable" es no haberse tenido que enterar por la prensa de la visita de la ministra

La candidata de Podemos Asturies a la Presidencia del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha achacado este jueves a una "política activa de invisibilización y de obstaculización" de la candidatura que ella encabeza el hecho de que, de forma oficial, no tuviera conocimiento de la visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a Gijón, y se haya tenido que enterar por la prensa.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación en Gijón, a los que ha apuntado que para ello esto "no es no novedad", al argumentar que ha venido pasando desde el pasado noviembre cuando ganaron las primarias.

En cuanto a si puede tensionar aún más las discrepancias con la Dirección, ha apuntado que es "completamente indiferente". Y si bien ha indicado que viene invitada por la candidata gijonesa, Olaya Suárez, ha considerado que lo "elegante, normal y razonable" sería que ella, como candidata regional, tuviera conocimiento.

Dicho esto, ha preferido relativizar este tipo de cuestiones y priorizar las propuestas de gobierno. Ha apuntado, además, que solo tuvo una comunicación de que la dirección autonómica estaba trabajando para saber quién vendrá desde la dirección central durante la campaña.

Con todo, ha señalado que se siente "enormemente satisfecha" de representar a más del 60 por ciento de los militantes que votaron en unas primarias y que la llevó a ella y a más gente a representar a los asturianos a la Junta. "Duele, lo que puede doler, lo que no, no", ha respondido a si se siente dolida.

Respecto a si cree que Ione Belarra o la propia Montero deberían llamarla para aclarar o disculparse de no haberla avisado, se ha limitado a indicar que si se produce esa llamada "fenomenal, ya que sería un paso positivo en la relación entre la dirección estatal y la candidatura, según ella, pero si no, ha sostenido que no restaría "ni un ápice de entusiasmo y esfuerzo" para sacar adelante la mejor campaña posible.

Según ella, todo se debe a que no eran la opción de Madrid para presentarse a las elecciones. Eso sí, ha querido dejar claro que estas cuestiones internas no les van a impedir seguir trabajando. No en vano, ha reivindicado que cuentan con el apoyo de más del 60 por ciento de la militancia que les votó. "Es el motor que nos mueve", ha apostillado.

"No dependemos de los dictados de Madrid, sino todo lo contrario", ha puntualizado, también. Al tiempo, ha sostenido que van a trabajar siempre desde Asturias, para Asturias y haciendo política de las necesidades de los asturianos.

El objetivo, ha afirmado, es llegar a la Junta General del Principado de Asturias para representar a los asturianos y que sean alternativa de Gobierno, lejos de los partidos de la derecha pero sin seguir la estela de la "complacencia" del PSOE de los últimos años. "El PSOE lejos de gobernar, se ha limitado a conformarse", ha opinado.

Frente a ello, ha señalado que quieren ser capaces de que se pongan en marcha políticas "progresistas, valientes, en algunos casos imaginativas, que de verdad empiecen a cambiar cosas en Asturias". Preguntada por las encuestas electorales, ha sostenido que concurren a los comicios no a conservar cuatro diputados, si no a mejorar el resultado.

Con referencia a Jorge Fernández, que había salido de número 4 en la votación de primarias pero fue excluido de la lista oficial, ha dicho desconocer si ya presentó oficialmente la demanda contra su exclusión de la candidatura, pero ha asegurado que si no lo hizo aún, lo va a hacer.