Tomé (Podemos) apuesta por centrar las necesidades de la zona rural en sanidad, vivienda e infraestructuras

La candidata de Podemos a la Presidencia del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, apuesta por afrontar las necesidades del área rural "con seriedad, rigor y trabajo", poniendo el foco "en la atención sanitaria, la vivienda y las infraestructuras".

En declaraciones remitidas a los medios, Tomé ha criticado al Gobierno del socialista Adrián Barbón por no ser "capaz de garantizar los servicios públicos en el área rural".

La candidata ha defendido este viernes en Arriondas "la necesidad de afrontar las necesidades de la zona rural". "Me dispongo a entrar en mi lugar de trabajo. Es un hospital comarcal en el que llevo trabajando muchos años y además vivo y he vivido en el área rural. Conozco en primera persona cuál es la problemática de las personas que viven aquí. Barbón hablaba ayer de que era una tomadura de pelo tratar de solucionar los problemas del área rural a corto plazo y en eso tiene razón. Por eso llama la atención es que los últimos cuatro años en los que era gobernador no haya hecho absolutamente nada", ha dicho Tomé.

Al respecto, considera que el Gobierno del Principado "no ha sido capaz de garantizar los servicios públicos en el área rural" de manera que los hospitales y los centros de Salud "están peor que nunca en lo que se refiere a personal y recursos".

"Tampoco ha sido capaz de mejorar las infraestructuras y los transportes públicos para que la gente que vive en el área rural tenga más facilidades para comunicarse con el centro de Asturies. Ni ha habido avances en la cobertura de Internet, por ejemplo, una de las demandas importantes de la gente que vivimos fuera del área central", ha añadido.

Igualmente, ha incidido en la vivienda. "Hay que poner en marcha, de una vez por todas, una política de vivienda que permita que las personas que quieren venir a vivir y a trabajar aquí tengan acceso a una vivienda digna a un precio asequible", cree Tomé.