Tomás Gómez amenaza con darse de baja si echan a Leguina y a Redondo: "Este no es mi PSOE"

Tomás Gómez, exlíder del PSOE de Madrid purgado en su día por Pedro Sánchez, ha roto su silencio tras las elecciones en la Comunidad, en las que su partido ha sufrido una dura derrota a manos de Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en La Razón, Gómez se muestra abiertamente crítico con las decisiones de Sánchez en la campaña madrileña y durante la gestión de la pandemia. Goméz ha asegurado que el PSOE en Madrid "ha sido un desastre" y que, en las elecciones los madrileños "le han dado una patada a Sánchez en el trasero".

"La sociedad madrileña le ha hecho una moción de censura a Sánchez porque ha preferido la forma de gestionar la pandemia de Ayuso. También le ha castigado por su pacto con los independentistas, es decir que su socio de Gobierno quiera acabar con el Estado y que su socio sea Iglesias".

Gómez cree que Sánchez ha sustituido el PSOE por el "sanchismo"

Para el que fuera durante muchos años el alcalde más votado de España en la ciudad de Parla, el expediente de expulsión a Leguina y Redondo Terreros es una "infamia". " Nicolás fue candidato cuando ETA mataba con tiros en la nuca a socialistas. Y Leguina es el único patrimonio del PSOE en Madrid. El único que ha sido capaz de gobernar. El único patrimonio que deja Sánchez es ser tercera fuerza. Si sigue así, decidiremos irnos y volver cuando no esté. Como les expulse yo ya lo estoy pensando. Ellos no han hecho campaña por Ayuso, no hay razón para echarles. Ambos son parte de nuestra historia".

Buen conocedor de la zona sur de la Comunidad, Gómez lamenta que el PP haya logrado hacerse con muchos de los votos que antes eran para el PSOE: "He hablado con votantes de toda la vida del PSOE y me decían que iban a votar al PP!Porque han podido ir a trabajar y porque Ayuso se ha enfrentado al Gobierno. La gente ha votado con cierto dolor y con mala conciencia. Pero votando viendo sus intereses económicos particulares, porque no está la cosa como para jugar ahora mismo y eso no lo ha entendido Sánchez" .

Por eso, un Gómez cada vez más decepcionado, ya no se reconoce en el partido en el que llegó a ser un peso pesado: "Este no es mi PSOE. Me lo han cambiado y ni me reconozco yo ni nadie de los que vivíamos en un proyecto socialdemocrático, en un proyecto de eliminación de las desigualdades. Esto es algo muy diferente".