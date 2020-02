Toman posesión en el Congreso los sustitutos de los ocho ministros del PSOE que renunciaron a su escaño

Diez nuevos diputados del PSOE han tomado este martes posesión de su escaño en el Congreso en sustitución de los ocho ministros socialistas y dos secretarios de Estado que renunciaron a su escaño siguiendo las directrices marcadas por la cúpula del partido.

El PSOE decidió que, además del presidente Pedro Sánchez, sólo debían conservar su acta la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; la titular de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En el caso de Unidas Podemos, en cambio, el criterio es que todos, hasta los secretarios de Estado, compaginen el Gobierno y el Congreso.

En concreto, los ocho miembros del Ejecutivo que dejaron la semana pasada su escaño son la vicepresidenta de Transición Energética, Teresa Ribera, así como los ministros Juan Carlos Campo (Justicia), Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Isabel Celaá (Educación), Luis Planas (Agricultura), Reyes Maroto (Industria) y Pedro Duque (Ciencia).

Tras su salida del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, el abulense Manuel Arribas Maroto ha tomado este martes posesión de su escaño en sustitución de Margarita Robles; Gemma Araujo y José Ramón Ortega lo han hecho por Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo, ambos en la lista de la provincia de Cádiz; y Daniel Senderos, por Isabel Celaá, en la de Álava.

Por su parte, a Teresa Ribera y Reyes Maroto, que concurrieron por Madrid, les cogerán el testigo Gema López Somoza y Julio Navalpotro Gómez. Desde Córdoba, Antonio Hurtado regresa al Congreso para sustituir al ministro Luis Planas; y por Alicante, Lázaro Azorín Salar ocupará el escaño que deja Pedro Duque.

Al inicio del Pleno de este martes también han prometido acatar la Constitución los sustitutos de dos secretarios de Estado: Carmen Baños relevará al 'número dos' de Transportes, Pedro Saura, e Inmaculada Oria López a José Antonio Montilla, responsable de Relaciones con las Cortes.

MALESTAR ENTRE ALGUNOS EX

Con estos relevos el PSOE se quiere asegurar que sus diputados tengan disponibilidad absoluta para estar presente en las votaciones, y ninguna quede en riesgo por la agenda propia de los ministros. Sin embargo, entre los afectados se han oído algunas quejas por tener que dejar el escaño mientras continúan en el Congreso otros compañeros de gabinete.

La decisión tiene efectos económicos, y es que estos ocho ministros pierden también la indemnización que paga el Congreso para cubrir los gastos de la actividad parlamentaria en la capital (unos 930 euros al mes para los diputados de Madrid y casi 2.000 para los restantes). A diferencia de la asignación constitucional (sueldo base de diputado), esta indemnización sí es compatible con el sueldo de ministro.

Entre los afectados no figura la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, porque ella no quiso ir en las listas al PSOE el pasado 10 de noviembre. Ni tampoco los titulares de Exteriores, Arancha González Laya, ni Seguridad Social, José Luis Escrivá, por tratarse de fichajes posteriores. Los titulares de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; Sanidad, Salvador Illa; y Política Territorial, Carolina Darias, pese a ser socialistas no concurrieron como candidatos en las generales.

LOS MINISTROS DE PODEMOS CONSERVAN EL ACTA

Y, en cambio, a diferencia de los ministros de la cuota PSOE, los representantes de Podemos en el Gobierno de coalición van a conservar su acta de diputados, tanto el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y los ministros de Igualdad, Irene Montero; de Trabajo, Yolanda Díaz; y de Consumo, Alberto Garzón; como las secretarias de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra; y de Igualdad, Noelia Vera.

No obstante, todos ellos han abandonado las responsabilidades que ejercían dentro del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Comú, aunque han sido adscritos como vocales en sus correspondientes comisiones parlamentarias.