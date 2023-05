Tolón creará en Toledo una concejalía específica de Innovación, Cohesión e Inclusión Social

La alcaldesa y candidata del PSOE a la reelección, Milagros Tolón, ha dado a conocer este miércoles las medidas que va a llevar a cabo en los próximos meses en materia de inclusión, servicios sociales y accesibilidad si los toledanos y las toledanas le dan su confianza el próximo domingo. La más destacada, la creación de la Concejalía de Innovación, Cohesión e Inclusión Social.

Según ha detallado, tendrá una función transversal que coordinará actuaciones en cada una de las áreas de gestión: empleo, urbanismo, vivienda, accesibilidad, movilidad, servicios sociales, ocio o deporte, entre otras, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Una concejalía que se pondrá en marcha avalada y reforzada por el Pacto de la Inclusión de Toledo, que el Gobierno de Milagros Tolón firmó en 2022 y del que forman parte más de 100 entidades con un plan de acción que cuenta ya con 900 beneficiarios directos y más de 3.000 indirectos.

Este pacto era el objetivo de la segunda legislatura, unir a todas las entidades y colectivos de la ciudad que trabajan por la inclusión y la igualdad ya que son, realmente, el mayor patrimonio que tiente Toledo, ha dicho Milagros Tolón.

Un pacto que no tiene ninguna otra ciudad de la región y que en esta nueva legislatura la alcaldesa se compromete a desarrollar, tras haber dado las gracias a su coordinador, Andrés Martínez, "sin él no hubiera sido posible".

DESARROLLAR EL PACTO POR LA INCLUSIÓN

"Queremos desarrollar el gran potencial que tiene el Pacto por la Inclusión, dotándole de un mayor presupuesto durante la próxima legislatura, como una herramienta eficaz para favorecer la participación de los colectivos vulnerables en la vida municipal y reforzar la red asistencial", ha señalado la alcaldesa y candidata a la reelección, y hacer de Toledo una Ciudad Inclusiva con la participación de administraciones, asociaciones y entidades.

El objetivo, ha resaltado, "es impulsar la generación de oportunidades para alzar una inclusión real en distintos ámbitos de derechos" como el empleo, la salud, el urbanismo, el deporte, la vivienda, la cultura, etcétera, siguiendo principios de igualdad y accesibilidad universal.

En este punto, Milagros Tolón ha recordado que, en materia de vivienda, su Gobierno ha cedido dos inmuebles ubicados en el barrio del Polígono a la asociación APACE para que sus usuarios y familias "puedan desarrollar su vida con normalidad".

También ha destacado la importancia de favorecer el acceso al empleo de todos y todas y en especial, de las personas con discapacidad, ya que "te da independencia, libertad y bienestar".

Milagros Tolón ha confesado que en "el Toledo que queremos no se puede dejar a nadie atrás, no nos podemos permitir prescindir de la población que tiene capacidades diferentes, hay mucho talento que no puede ser desaprovechado porque todos y todas hacemos de Toledo una ciudad mejor".

En este sentido, ha señalado que "es el momento del desarrollo y de las oportunidades y no podemos dejar escaparlas", para asegurar que, con la llegada de los fondos europeos, la ciudad va a tener un desarrollo socioeconómico muy importante.

Planes de accesibilidad universal Entre sus propuestas para lograr estos retos también, llevar a cabo planes de accesibilidad universal a espacios públicos, al transporte, a los servicios públicos, a las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información, o impulsar unos servicios sociales, que "son sagrados", que respondan a los principios de solidaridad, universalidad, igualdad, proximidad, calidad y atención personalizada.

Para Milagros Tolón, su refuerzo es muy necesario tras haber vivido un choque contra la realidad durante la pandemia en la que "nuestros servicios sociales se vieron desbordados".

La alcaldesa y candidata a la reelección ha estado acompañada en este acto por dos de los integrantes de su candidatura, Ana Abellán, la actual concejala de Servicios Sociales, Mayores y Personas con Discapacidad, y Andrés Martínez, el coordinador del Pacto por la Inclusión de Toledo.

Ambos han destacado la creación de este nuevo órgano municipal que demuestra el gran tejido social que tiene nuestra ciudad.

"Todos tenemos que ser partícipes de este desarrollo al que está llamado a afrontar Toledo", ha dicho Andrés Martínez, y "el equipo de Gobierno de Milagros Tolón nos ha dejado en buena posición" con la creación del pacto, ahora en la próxima legislatura debe ponerse en marcha para avanzar.

Para ello, hay que armar una estrategia en tres escenarios: la colaboración, la corresponsabilidad y la cogobernanza.

El acto, que se ha celebrado en el restaurante Venta de Aires ha finalizado con las intervenciones de algunos de los representantes de las entidades participantes que han expuesto sus propuestas y demandas para hacer de Toledo una ciudad más inclusiva.