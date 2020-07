De Toledo apunta a la "izquierda clásica" para ampliar el electorado del PP

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, considera que "la izquierda clásica" debe ser el objetivo de su partido para ampliar la base electoral, al entender que este colectivo está "huérfano" por no verse representado en el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Álvarez de Toledo ha hecho esta reflexión durante su intervención este miércoles en el curso de verano organizado por el PP "Activemos España con Europa" en El Escorial (Madrid).

La dirigente popular ha opinado que "cada vez son más las voces" en la izquierda clásica que se pronuncian contra "el dogmatismo, la intolerancia y la radicalidad de las políticas identitarias" que encarnan el Gobierno de Pedro Sánchez.

"La reacción de la izquierda clásica ilustrada es una novedad. Es una esperanza y nos ofrece una gran oportunidad. Es una espacio que la izquierda política ha dejado huérfano", ha sostenido Álvarez de Toledo en presencia del líder del partido, Pablo Casado.

A su juicio, se dan las condiciones para "una nueva transversalidad" que se traduzca en una mayoría nueva entre aquellos que "están está del lado de la razón y de los valores de la ilustración".

Álvarez de Toledo ha recomendado "no mirar por el retrovisor", ni "tener miedo" a lo que hace Vox, pero tampoco a "la izquierda o el nacionalismo".

El PP tiene, en opinión de su portavoz parlamentaria, "ideas y coraje" para volver a gobernar, si bien ha opinado que para recuperar el apoyo de los españoles, ha de reforzar "la confianza en sí mismo como partido y como proyecto".

Al referirse al acuerdo europeo para la reconstrucción, Álvarez de Toledo ha aventurado que Sánchez va a tener que elegir si acepta "las condiciones del reformismo europeo o el radicalismo de Podemos y sus terminales separatistas y rupturistas".

No obstante, ha subrayado que la coalición entre Sánchez e Iglesias "no es frágil" y "no va a caer por sus contradicciones internas".

"Iglesias es capaz de aguantar veinte rescates antes de dejar la Moncloa. Es capaz e aguantar los recortes más severos con tal de seguir en la Moncloa. Les une el ansia infinita del poder del control de los recursos públicos. La idea de que esto se va a desplomar por su propio peso es una ingenuidad", ha analizado.

La portavoz del grupo popular ha presagiado que "la coalición ultra va a causar estragos", pero no le será fácil imponer su agenda "rupturista" al chocar con Europa.

Junto a Álvarez de Toledo, han intervenido en el curso el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el portavoz en el Senado, Javier Maroto, y la del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.