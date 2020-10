Todos los partidos vascos, salvo PP+Cs, rechazan debatir la primera iniciativa de Vox presentada en la Cámara vasca

PNV y EH Bildu anuncian que no van a participar en ningún debate de Vox, mientras que PSE y Podemos-IU decidirán en función de cada propuesta

Todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo PP+Cs, han rechazado este jueves participar en el primer debate que ha presentado Vox en la Cámara, ya que PSE y Elkarrekin Podemos-IU consideraban que la iniciativa que había presentado la formación sobre los actos de recibimiento o de recuerdo a exreclusos de ETA no aportaba "nada nuevo", mientras que PNV y EH Bildu han anunciado que no participarán en ningún debate que proponga esta formación, porque creen que busca la "bronca" y "capitalizar ciertos temas".

La parlamentaria de Vox, Amaya Martínez, ha presentado en la Cámara una moción en la que solicitaba un "protocolo específico" para que la Ertzaintza "garantice la correcta investigación" de los actos de recibimiento o de recuerdo a exreclusos de ETA, que se celebran en Euskadi.

La iniciativa no ha salido adelante, ya que solo ha contado con el apoyo de PP+Cs, mientras que el resto de grupos de la Cámara han votado en contra y no han participado en el debate propuesto por Vox, ni han utilizado el turno de explicación de voto.

Martínez ha denunciado que los "agravios" que padecen las víctimas del terrorista del terrorismo "no están sólo en los homenajes", sino también en las pintadas en pueblos, ciudades y calles que piden la vuelta de los presos o en "graffitis con las caras de asesinos".

Tras mostrar fotos de varios ejemplos de pintadas y carteles, Martínez se ha preguntado por qué las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no actúan con inmediatez" para retirarlas y, por ello, cree que el Parlamento "debe ejercer su noble tarea de legislador para dar herramientas a la Policía, evitando estos fenómenos". "Ustedes dicen: 'estamos con las víctimas', pero de facto parecen darles absolutamente igual" ha criticado.

En el turno de réplica, tras el rechazo del resto de grupos --salvo PP+Cs-- a participar en el debate que había propuesto, Martínez se ha mostrado convencida de que la mayoría de los miembros de la Cámara, aunque no se han posicionado, exceptuando a EH Bildu, "en su interior comparten mis inquietudes y mis pretensiones".

El parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo, que sí ha participado en el debate, ha afirmado que los homenajes a ex reclusos de ETA "son un fenómeno que va a más", cree que "desde los poderes públicos no se está haciendo lo suficiente" y ha subrayado que las instituciones "tienen la obligación de proteger la memoria de las víctimas del terrorismo". "Algo estamos haciendo mal", ha insistido.

Gordillo ha destacado el "compromiso social" de su coalición para que "se condenen y se dejen de celebrar este tipo de actos" e impulsar una "deslegitimación social y pública de estos actos". Además, ha expresado el apoyo al texto de Vox porque cree que "o se está al lado de las víctimas o al lado de los verdugos".

Durante el receso que está haciendo el pleno de la Cámara, los portavoces de PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU han comparecido ante los medios para explicar su postura ante el debate propuesto por Vox.

El parlamentario de PNV Jon Andoni Atutxa ha anunciado que el PNV no va a participar en los debates que presente Vox en la Cámara, porque entienden que "lo que busca Vox con su acción política es generar crispación y bronca".

"Entendemos que los ciudadanos lo que nos exigen es que desarrollamos políticas que miren hacia el acuerdo, hacia la solución de sus problemas, pero respetando una serie de valores, como son la democracia, la libertad, la igualdad y la pluralidad ideológica. Nosotros lo que no podemos hacer es entrar al juego de quienes no comparten esos valores y quieren socavarlos", ha defendido.

Por ello, ha aclarado que no van a participar en el debate de las iniciativas que presente Vox en el Parlamento, con independencia del contenido que tengan, y ha enmarcado esta decisión conjunta en los acuerdos que en julio y agosto se cerraron para regular la actividad parlamentaria y concretar el número de asesores por grupo.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, por su parte, ha explicado que tampoco va a participar en los debates que presente Vox porque su formación "no debate con el fascismo, "sino que "lo combate ayer, hoy y siempre".

"No hemos participado en el debate de hoy porque negamos legitimidad a una posición política que precisamente hace de la negación y de la imposición contra derechos y libertades fundamentales su posición política", ha indicado.

Asimismo, cree que este debate "ha dejado claro quién está en este país en contra de la paz y la convivencia, y quién es enemigo de la paz y de la convivencia". "Hoy ha quedado claro que el fascismo, la ultraderecha, el totalitarismo, quiere capitalizar ciertos temas. No vamos a permitir que se aplasten derechos fundamentales y libertades básicas como la libertad de expresión, de manifestación, de reunión, para imponer una agenda política del fascismo y del totalitarismo, que es lo que quiere hacer Vox", ha concluido.

El parlamentario de PSE Eneko Andueza ha recordado que su partido considera que los recibimientos públicos a presos de ETA "son lesivos para la memoria y el dolor de las víctimas". Además, ha afirmado que se trata de actos que "en nada contribuyen a avanzar hacia una sociedad en la que la convivencia esté consolidada, ni a construir una memoria en la que no puede faltar la verdad de lo ocurrido en Euskadi".

No obstante, ha afirmado que lo planteado por Vox no aporta "nada nuevo" a otros debates similares celebrados en los últimos años en el Parlamento. Andueza ha recordado, por ejemplo, que la Cámara vasca aprobó el 3 de octubre del año pasado una iniciativa en la que ya se condenaban este tipo de recibimientos.

El portavoz socialista ha afirmado que su grupo analizará, "en función del interés" que pueda tener cada propuesta, si entra a debatir o no otras iniciativas que pueda presentar la representante de Vox en la Cámara vasca.

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha coincidido con el PSE en que el tema propuesto por Amaia Martínez es una cuestión "debatida y bien cerrada" en el Parlamento Vasco.

Además, ha explicado que la decisión de su grupo de no participar en el debate también se debe a que Vox "es una fuerza política que alenta la vulneración de derechos fundamentales por motivos políticos". "Es de un gran cinismo, no podemos entrar en ese juego", ha afirmado Gorrotxategi, quien ha añadido que su grupo decidirá si mantiene o no esta misma postura ante otras iniciativas que pueda presentar Martínez.