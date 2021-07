Todos los medios del Plan Infomur, preparados ante las altas temperaturas esperadas para este lunes

El Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR), ha sido activado en su fase de preemergencia, ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología por el episodio de temperaturas muy altas en la Península y Baleares, que afectará a la Región de Murcia el próximo lunes.

Este aviso ha sido comunicado a ayuntamientos y servicios de emergencia y protección civil municipales, servicios de emergencia regionales y a todos aquellos departamentos del Gobierno regional que puedan verse implicados al objeto de que tengan preparados cuantos recursos consideren necesarios.

La Comunidad, a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública tiene los medios necesarios, la preparación y ha contemplado las distintas situaciones que se puedan plantear, por lo que traslada un mensaje tranquilizador a la población en cuanto a incendios forestales se refiere.

El consejero de Transparencia, Antonio Sánchez Lorente, destacó que "todos los servicios de emergencia de la Comunidad Autónoma estarán disponibles, coordinando y supervisando cualquier situación a tiempo real y estamos preparados para aumentar las dotaciones, tanto personales como técnicas, en el momento que sea preciso".

La Dirección General de Emergencias, dependiente de la Consejería de Transparencia, emitirá las informaciones que puedan producirse sobre este episodio a través de los canales del Centro de Coordinación de Emergencias, la web 112rmurcia.es y los perfiles del 1-1-2 en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram), además de transmitir avisos a través de la aplicación para teléfonos móviles '112 Región de Murcia'.

Si siempre se apela a la responsabilidad individual para evitar incendios, en este periodo de altas temperaturas es especialmente importante y necesario. Por eso la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública recuerda que están prohibidas las quemas agrícolas y forestales en la Región, no abandonar residuos que puedan suponer un riesgo de calentamiento (vidrio, cristal, plástico), no arrojar cerillas ni colillas, no hacer fuego para ningún fin y ante cualquier indicio llamar inmediatamente al 1-1-2.